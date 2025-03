La grande macchina di Personality Vip è partita. Nella seconda puntata, i telespettatori del reality hanno avuto modo, infatti, di vedere i ragazzi in gioco mentre affrontavano una delle prove di coraggio annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione. Per superare la prova, al fine di ricevere la loro ricompensa, i ragazzi sono stati chiamati ad estrarre da due recipienti le combinazioni che aprivano i due lucchetti per l’accesso alle scatole contenenti il premio. Recipienti che avevano, rispettivamente, al loro interno dei topolini e degli insetti.

Ospite in studio Ciro, il cagnolino di uno dei concorrenti: Deo Alvino. La produzione, composta da veri e propri animalisti, ha deciso infatti di consentire l’accesso del simpatico cagnolino, che non riesce proprio a stare lontano dal suo padrone.

Inoltre, l’autrice Stefania Zambrano, da sempre attiva nel sociale, ha voluto toccare con i ragazzi due punti di attualità. Da un lato la guerra, dall’altro la salute di Papa Francesco. Per farlo, ha mostrato loro due filmati, affinché potessero esprimere il loro pensiero. Idea autoriale che ha creato i presupposti per un momento di riflessione intenso tra i partecipanti e la signora Gianina, una donna di 82 anni che la guerra l’ha vissuta.

Quest’ultima ha raccontato ai ragazzi di aver patito la fame in quel periodo. L’ospita ha spiegato che, pur di mangiare, tutti quanti si accontentavano dei rifiuti dei soldati americani. Un racconto che ha lasciato i ragazzi senza parole, intenerendoli. Alla fine del suo intervento, la “nonnina” ha anche svelato ai ragazzi che ha paura di un’ipotetica Terza guerra mondiale perché non vuole rivivere quei momenti orribili.

A Personality Vip iniziano a nascere anche i primi interessi, tra occhi che si incrociano e labbra che si toccano. Ci riferiamo ad Antony Sansone, famoso TikToker, ed Emy Pignatiello. Sembra che tra i due ci sia del tenero, anche se sui social è molto discussa la sua eterosessualità. Ovviamente lui nega, anche se in un daytime ha dichiarato che per soldi sarebbe disposto ad andare con persone dello stesso sesso.

Infine, sono partite anche le prime buste rosse. A riceverla Lucia D’orsi, un’altra TikToker che pare abbia fatto atti di discriminazioni e omotransfobia in modo ironico verso una ragazza in via di transizione. Per questo, la redazione ha provveduto a darle la busta rossa. A decidere il suo destino sarà la parte lesa della questione. Gli animi sembrano dunque abbastanza accesi all’interno del reality. Non ci resta quindi che seguire lo svolgimento delle vicende, nelle quali entra anche la Zambrano, a grande richiesta del pubblico. Fattore destinato ad alzare notevolmente lo share.

Per problemi famigliari Paola Puglia non sarà alla conduzione e Stefania Zambrano sarà al timone del programma . Ogni lunedì alle 21:00 sul canale YouTube il piccolemagazinetv e amicatv.