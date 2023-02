Quest’anno il meraviglioso corto di Alice Rohrwacher, Le Pupille, parte favorito agli Oscar 2023 nella categoria Best Live Action Short Film. Al centro del racconto un gruppo di ragazze ribelli in un collegio cattolico italiano durante i giorni dell’Avvento in un periodo di carestia e di guerra.

Dietro di lei 4 corti che affrontano diversi temi: da quello dell'accettazione attraverso la scoperta di un legame fraterno (An Irish Goodbye) alla critica ai matrimoni combinati (The Red Suitcase), dalla denuncia delle molestie transfobiche (Night Ride) fino al tema della ricerca attraverso un suggestivo racconto di formazione (Ivalu).