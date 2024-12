Dopo i primissimi riconoscimenti assegnati dalle Associazioni dei critici americani e le nominations alle gilde di categoria tra cui il sindacato dei truccatori (MUAHS), quello dei costumisti (CDG) e quello dei montatori americani (ACE), emergono i favoriti agli Oscar 2025 per alcune categorie tecniche.

In questo scenario Dune: Part Two si conferma leader per il Miglior sonoro e i Migliori Effetti Speciali, mentre Wicked per i Migliori Costumi, The Substance per il Miglior trucco e acconciatura e Conclave per il Miglior montaggio.

Tra gli italiani in pole position per le categorie tecniche spiccano Massimo Cantini Parrini (Maria) che per la categoria Migliori costumi potrebbe conquistare la sua terza candidatura dopo quelle conquistate per Pinocchio (2021) e Cyrano (2022) e Marco Costa (Challengers) per la categoria Miglior montaggio.