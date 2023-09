In attesa che inizi ufficialmente l’Awards Season ecco una potenziale graduatoria sulle performance maschili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista.

Tra i competitors in pole position spiccano tre nomi: Robert Downey jr. per il capolavoro di Christopher Nolan, Oppenheimer; Robert De Niro per l’attesa pellicola di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon; Ryan Gosling per il film campione di incassi Barbie di Greta Gerwig.

Seguono ma più distanziati: Colman Domingo per il musical Il colore viola, il talentuoso Charles Melton per May December di Todd Haynes, Mark Ruffalo per il film Leone d’oro all’ultimo Festival di Venezia, Povere creature! di Yorgos Lanthimos e tantissimi altri.