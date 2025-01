Gli Autogrill si confermano ancora una volta un punto di riferimento per la Lotteria Italia, con oltre un milione di biglietti venduti nell'edizione 2024, secondo quanto riportato da Agipronews. Questo dato rappresenta circa il 12% del totale di 8,65 milioni di biglietti, segnando un aumento del 29% rispetto all'anno precedente.

Il rapporto tra Autogrill e Lotteria Italia si è consolidato nel tempo, grazie a numerose vincite di prima categoria. Lo scorso anno, ad esempio, un secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato venduto in un'area di sosta a Campagna, in provincia di Salerno. Negli ultimi quattro anni, tre vincite di alto livello sono state associate agli Autogrill, confermandoli come un'isola felice per i giocatori.

Le festività natalizie hanno giocato un ruolo cruciale, portando molti viaggiatori a tentare la fortuna durante i loro spostamenti su strade e autostrade. Diversi distributori hanno confermato un ritmo di vendite superiore al centinaio di biglietti al giorno.

Nell'Autogrill Autostrada Azzurra, vicino a La Spezia (nord Italia), le vendite hanno registrato un notevole incremento dal 23 dicembre. La maggior parte dei biglietti è stata acquistata da italiani over 50.

All'Autogrill Aurelia Nord di Grosseto (centro Italia), i biglietti sono stati comprati prevalentemente da uomini tra i 30 e i 60 anni, con una clientela composta principalmente da italiani, ma anche da alcuni turisti stranieri.

In Campania (sud Italia), l'Autogrill Sarni di Caserta, nell'area di servizio San Nicola Est, ha venduto circa 500 biglietti al giorno fin da novembre. Gli acquirenti principali sono stati autisti di autobus e camion, prevalentemente italiani sopra i 50 anni.

La distribuzione dei biglietti è stata omogenea lungo tutta la penisola, dal Nord al Sud, evidenziando un fenomeno che coinvolge italiani di tutte le età e categorie. Gli Autogrill continuano così a rappresentare un punto cardine per i viaggiatori e un luogo privilegiato per chi vuole regalarsi un'opportunità con la Lotteria Italia.





Fonte: Agipronews