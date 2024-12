In attesa di conoscere i 15 semifinalisti (Short-List) per la gara agli Oscar 2025 nella categoria Miglior film internazionale emergono nuove previsioni sui potenziali competitors.

Emilia Perez (Francia) guida la corsa all'Oscar per il Miglior Film Internazionale, ma la vittoria non è scontata. La divisione critica e il nuovo clima politico americano potrebbero favorire film come I'm Still Here (Brasile) o The Seed of the Sacred Fig (Germania). La lotta per i restanti posti è serratissima tra Dahomey (Senegal), Kneecap (Irlanda), Vermiglio (Italia) e The Girl with the Needle (Danimarca).