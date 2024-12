Dopo la seconda ondata di premi dei circoli dei critici americani e, soprattutto, dopo la pubblicazione delle Short-list degli Oscar che hanno rivelato i semifinalisti in 10 categorie, è tempo di fare il punto sulle previsioni per 4 categorie tecniche, analizzando conferme, sorprese e esclusioni.

Miglior colonna sonora: Kris Bowers, precedentemente in testa per il numero di candidature con The Wild Robot, sembra perdere terreno a favore di Daniel Blumberg per The Brutalist. Questo rappresenta un cambio di rotta significativo nelle previsioni iniziali.

Miglior canzone originale: Questa categoria ha visto alcune esclusioni sorprendenti. "Beautiful That Way" da The Last Showgirl non è entrata nella short-list dei semifinalisti, e "Forbidden Road" da Better Man è stata addirittura squalificata. Queste assenze inaspettate potrebbero aprire la strada a nuove candidature, anche se il favorito resta "El Mal" (Emilia Perez).

Miglior scenografia: c'è una nota di orgoglio italiano dato che Roberta Federico, arredatrice di interni del film Conclave, è in lizza per una candidatura insieme a Suzie Davies. La sua presenza tra i potenziali candidati è un riconoscimento importante per il talento italiano nel settore.

Miglior fotografia: è la categoria più interessante da analizzare laddove si presenta una situazione inedita con Dune 2. In tal senso Greg Fraiser si trova di fronte a una sfida storica: nessun sequel di un film precedentemente premiato con l'Oscar per la fotografia ha mai ricevuto una nomination.