Approvata in Consiglio comunale una corposa variazione, per competenza e cassa, al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – esercizio 2024 – per l’importo totale di € 1.575.290,08, con il voto favorevole di 14 Consiglieri e 3 contrari.

Dissenso dell’opposizione è stato dichiarato da Lorenzo Italiano per la votazione in blocco di numerose variazioni a diversi capitoli di bilancio, mentre sarebbe stato più logico – ha affermato – procedere a proposte singole per ogni variazione: in merito l’Assessore Roberto Mellina, proponente, faceva presente che quasi tutte le variazioni riguardavano aumenti in entrata conseguenti a finanziamenti e contributi conseguiti dall’Amministrazione per interventi vari; erano minime invece le variazioni relativi all’utilizzo di fondi comunali.

Questo il dettaglio delle variazioni in entrata: finanziamento PNRR del Ministero della Cultura per l’efficientamento energetico teatro Trifiletti, importo € 250.000; finanziamento concesso dalla RAM per un intervento finalizzato a migliorare e/o ripristinare l’accessibilità del portale della Cittadella Fortificata (€ 100.000), finanziamento PNRR della Regione Siciliana per la realizzazione di un Centro per l’impiego (€ 1.050.000); contributo regionale relativo all’ospitalità della popolazione canina e previsione di spesa (13.055,10); regolarizzazione contributo relativo alle Consulte Giovanili e Femminili al fine di promuovere l’impegno sociale dei giovani e delle donne (€ 2.719,60); contributo regionale relativo al pagamento delle fatture dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti in Sicilia, anno scolastico 2024-2025 (€ 47.175,38); assistenza all’igiene ai disabili scolarizzati (€ 49.877,10), attuazione ai concorsi per l’assunzione di n.1 psicologo e n.1 educatore/pedagogista, utilizzando risorse del fondo di solidarietà comunale servizi sociali (€ 94.184,42); contributo economico per l’acquisto di un’autobotte (€ 57.340); impinguamento capitolo contenzioso, onde procedere alla costituzione in giudizio, finanziando la maggiore spesa con le entrate certe provenienti dalle sentenze tributarie e civili (€ 55.000).

Si tornerà in Aula giovedì con la prosecuzione della seduta ordinaria.