Consegnati stamattina ad una ditta milazzese, aggiudicataria della gara d’appalto, espletata dalla centrale unica di committenza “Consorzio Tirreno Ecosviluppo” con un’offerta pari a 384 mila euro i lavori per la realizzazione della nuova Piazza San Papino. Assieme al progettista Gianfranco Naselli, al dirigente Gianni Lombardo e all’architetto Carmelo Dragà, ha presenziato anche il Sindaco Pippo Midili, che si è detto fiducioso sui tempi esecutori dei lavori (si presume che dovrebbero concludersi a settembre, ma con molti dubbi circa la scadenza), per ridare all’intero quartiere un luogo d’aggregazione totalmente rinnovato e sicuro.

“Sono contento per l’avvio di questo ulteriore cantiere – ha detto Midili – che porterà una rigenerazione urbana ad una piazza da troppo tempo in stato di abbandono”. Il primo cittadino ha spiegato che, pur essendo la piazza area di cantiere, sono stati operati accorgimenti per consentire l’accesso in sicurezza dei fedeli alla chiesa attigua, seguendo un percorso studiato anche per i disabili.

Il progetto prevede un’implementazione dell’attuale superficie a verde (mq. 1.030) di oltre il 50% (passerà a mq. 1.556), la rigenerazione dei rimanenti spazi con pavimentazione drenante in modo da garantire un’ottimale gestione delle acque meteoriche e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il processo di rigenerazione urbana della piazza era stato avviato qualche anno addietro con la riqualificazione del parco giochi inclusivo, che è stato già inaugurato e presenta attrezzi utili a svolgere attività motoria all’aperto.