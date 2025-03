Nel giorno della festa del papà è stata inaugurata la “panchina blu”, iniziativa promossa dal Consigliere Antonio Amato, che ha supportato l’idea della associazione “Genitori per sempre Messina”. “Siamo stati i primi ad inaugurare a Messina la panchina blu e seguiamo tante situazioni di genitori che non vedono i propri figli, le cui sorti sono ancorate a retaggi ormai superati legati all’affido ad un solo genitore, senza che l’altro possa fare parte della vita del proprio bambino.

Non possiamo accettarlo; abbiamo bisogno che sempre più gente conosca la possibilità di far valere le proprie ragioni in tribunale e che le istituzioni ci aiutino a cambiare lo stato delle cose”: ha detto Paolo Micali, fondatore dell’associazione messinese, che negli anni ha dato voce a tanti papà e mamme in difficoltà. Accanto a loro nel momento dell’inaugurazione l’Assessore Francesco Coppolino, che ha preso spunto dal biglietto di auguri di suo figlio per questa festa del papà, per ribadire vicinanza a tale problema e alle iniziative di “Genitori per sempre”.