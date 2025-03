Nella Centrale di Committenza “Tirreno Ecosviluppo” è stata depositata la documentazione di gara per l’affidamento del servizio con una base d’asta di 450 mila euro per gli anni 2025,2026 e 2027 per individuare la ditta, che possa assicurare per il prossimo triennio la pulizia delle spiagge e dei terrapieni nel rispetto di un programma stilato dall’Amministrazione per presentare un arenile decoroso all’inizio della stagione estiva e soprattutto mantenerlo nei mesi di maggiore afflusso di bagnanti (luglio ed agosto).

Il servizio prevede interventi di pulizia ordinaria di manutenzione degli arenili e dei terrapieni dei litorali di Ponente e Levante, opportunamente calendarizzati in base alla stagione, e di pulizia straordinaria, da operare in occasione di particolari eventi meteorologici nonché di necessità individuate dal responsabile del servizio. Comprende inoltre una serie di attività aggiuntive volte al miglioramento della fruibilità dei luoghi ed all’ottimizzazione dell’utilizzo delle attrezzature ivi posizionate (mini isole ecologiche, docce, discese a mare, torrette servizio di vigilanza e salvataggio).

L’appalto ha per oggetto le attività connesse al servizio di pulizia delle spiagge libere e dei terrapieni del litorale di Ponente e di Levante per un totale complessivo di circa 8 chilometri. Previsto un servizio manuale di pulizia e uno meccanizzato.

Nello specifico dal 16 settembre al 31 maggio sono previsti mediamente 2 interventi al mese di pulizia delle spiagge, mentre dal 1 giugno al 15 settembre, gli interventi saranno bisettimanali, quadrisettimanali, man mano che ci si avvicina ai mesi di luglio ed agosto quando la raccolta dovrà essere giornaliera. Il servizio di pulizia meccanica dovrà essere invece effettuato dal 1 giugno al 15 settembre con cadenza minima di un intervento ogni 15 giorni. Nell’appalto previsti anche almeno 12 interventi straordinari.

L’aggiudicatario dovrà garantire altresì la pulizia degli spazi verdi sul demanio ed aree limitrofe e nella manutenzione del verde presente lungo la seguente area di intervento: i margini destro e sinistro, compresi marciapiedi e aree di parcheggio, della viabilità di Ponente tra Tono e Torretta (Via Spiaggia di Ponente, Via Marinai d’Italia, Via Grotta Polifemo, Via Tono e Via Nettuno), nonché le aree a ridosso degli incroci con Via Rio Rosso, Via Torretta, Via Feliciata e Via Orgaz.

Novità di quest’anno la gestione delle mini isole ecologiche (che dovranno essere posizionate, svuotate giornalmente e rimosse alla fine della stagione estiva), delle discese a mare; la messa in opera e poi rimozione delle passerelle, delle docce, delle torrette dei bagnini. “Un appalto completo – ha detto il Sindaco Pippo Midili – in quanto è stato ritenuto vantaggioso per l’Ente l’inserimento di altre attività in aggiunta al servizio di pulizia sia per ragioni di economicità che per una migliore organizzazione dello stesso. Si ritiene che l’affidamento ad un solo gestore possa garantire un’articolazione del servizio più omogenea ed efficiente”.