Aperta una sessione ordinaria del Consiglio comunale e con l’astensione dei Consiglieri di opposizione Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli ed Alessio Andaloro, sono stati approvati i verbali delle sedute precedenti.

A seguire via libera anche ad una delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio dell’importo di 3.887,40 euro derivante da sentenza esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, votazione preceduta da un intervento di Lorenzo Italiano, che preannunciava, in presenza di eventuali responsabilità dell’ufficio, l’invio degli atti al nucleo di valutazione, in aggiunta al previsto invio della delibera alla Procura della Corte dei Conti.

Tutti favorevoli invece sulla proposta di modifica dell’articolo 8, comma 2, del regolamento comunale per le agevolazioni tributarie alle nuove imprese: come aveva chiarito il proponente Massimo Bagli, su richiesta della collega Alisia Sottile, va eliminato il termine tassativo dei 60 giorni per presentare le domande per ottenere il beneficio, poiché il termine penalizza le imprese contrastando l’obiettivo d’incentivare l’insediamento di nuove attività sul territorio comunale.

La modifica invece prevede che gli interessati possano presentare l’istanza al di fuori di una data prefissata, evitando la decadenza all’ottenimento del beneficio. Sempre coi voti della maggioranza sono state ratificate altre due delibere di Giunta riguardanti variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, e dichiarare le delibere immediatamente esecutive.

I lavori proseguiranno giovedì per il riconoscimento di altri 5 debiti fuori bilancio e per procedere in chiusura dell’ordine del giorno alla trattazione d’una mozione di Bagli per l’installazione di 2 pensiline nelle fermate adiacenti l’Ospedale “Fogliani” di Grazia.