La sezione UCIIM “Maria Cernuto” di Milazzo, col patrocinio del Comune di Milazzo, ha presentato il 15 marzo nel Salone del piano nobile di Palazzo D’Amico un momento d’importante riflessione e discussione sul tema “Scienza e Fede” nell’orizzonte cristiano e nel cercare di definirne un’armonia.

Sono intervenuti all’incontro: Padre Miguel Cavallé Puig filosofo, teologo ed educatore; Padre Carmelo Russo, assistente spirituale UCIIM sezione di Milazzo; Prof.ssa Loredana Stagno, Presidente sezione UCIIM di Milazzo.

Dopo i saluti istituzionali con la presenza del Sindaco Pippo Midili e l’Assessore Antonio Nicosia, ha preso la parola il Presidente della Sezione UCIIM per una breve introduzione sul secolare rapporto tra Scienza e Fede.

È intervenuto Padre Carmelo Russo, che si è soffermato sull’importanza della compatibilità tra scienza e fede vista non come un salto nel buio; ma come sostegno ad argomentazioni razionali.

A seguire il significativo e profondo intervento di Padre Miguel Cavallé Puig, che ha sviluppato alcune argomentazioni sull’intelligibilità dell’universo come segno dell’azione di un creatore.

Importante sottolineare la presenza di un pubblico numeroso e coinvolto, che ha collaborato a rendere vivo e proficuo l’incontro.