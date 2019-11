Lo scrittore Mimmo Parisi, ha anticipato il titolo del suo prossimo romanzo, Il rider che salvò l’Europa. Il libro che in Italia uscirà nel 2020, è in fase di conclusione e ha una trama particolarmente sorprendente. Il romanziere ha abituato i suoi lettori a temi disparati e non tutti orientati verso una stessa direzione. D’altra parte, questa caratteristica riflette i suoi molteplici interessi.

Comunque, questa volta la sua attenzione è andata verso una figura che, al pari di badanti o venditori di fiori extracomunitari, etc., è divenuta familiare e domestica: il rider. Da diversi anni ormai i pony express del cibo a domicilio hanno cambiato il paesaggio delle città . Che sfreccino in motorino o in bici, sembrano romanticamente tutti giocatori di un immenso gioco Lego.

In realtà e ovviamente, non vanno a incastrare il loro cubo portavivande con quello degli altri con la speranza che venga fuori una giraffa di plastica, piuttosto che un castello medievale. Semplicemente, portano cibo caldo alla porta di qualcuno. Già, ‘qualcuno'. Ma se questo ‘qualcuno’ non è la famigliola che vuol cenare con una 4 stagioni, una formaggio e funghi e…” Insomma, il romanziere Mimmo Parisi presenta un protagonista che fa il rider, diretto verso un indirizzo sbagliato: e in quel posto non hanno fame di cetrioli e capperi. Hanno fame di vendetta.

Dopo aver letto questo libro, probabilmente non si penserà più al rider come a un professionista che deve combattere solo il freddo, il vento, la pioggia o la neve mentre guarda dal suo motorino gli indirizzi delle strade. Ci si renderà conto che rischia molto, ma molto di più. Lo scrittore ha messo a disposizione dei lettori, due dei più formidabili capitoli di Il rider che salvò l’Europa. Essi sono già da adesso raggiungibili gratuitamente su Wattpad. A questo LINK. Buona lettura.