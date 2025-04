Dichiarazione del 7 aprile 2025 di Maros Sefcovic, commissario al Commercio e sicurezza economica; Relazioni interistituzionali e trasparenza:

"L'attuale situazione commerciale con gli Stati Uniti, il nostro partner più importante, è difficile.Una serie di tariffe sta colpendo una parte significativa delle esportazioni dell'UE. Infatti, 380 miliardi di euro di esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti, circa il 70 percento delle nostre esportazioni totali, stanno affrontando tariffe del 20 o 25 percento, o persino più elevate se combinate con le tariffe della nazione più favorita esistenti, come il dazio del 27,5% sulle autovetture nel complesso.Per fare un paragone, si tratta di oltre 80 miliardi di euro di tasse, un aumento di undici volte rispetto ai 7 miliardi di euro che gli Stati Uniti riscuotono attualmente.Fin dal primo giorno, il mio obiettivo è stato quello di avviare negoziati significativi con l'amministrazione statunitense, creando slancio a ogni passo. E apprezzo gli sforzi dei miei omologhi, il Segretario al Commercio Lutnick e l'USTR, l'Ambasciatore Greer, per aver mantenuto una linea di comunicazione aperta e sincera con noi.Dove siamo? Lasciatemi suddividere la questione in tre punti chiave.In primo luogo, entrambe le parti riconoscono che le relazioni commerciali tra UE e USA potrebbero trarre vantaggio da una nuova prospettiva e da un impulso in settori strategici.Ci troviamo ad affrontare sfide simili, ad esempio le sovracapacità globali causate da pratiche non di mercato, la corsa alla leadership nel settore dei semiconduttori o l'approvvigionamento di minerali essenziali. Se unissimo le forze, potremmo creare un mercato veramente transatlantico, che vada a vantaggio di entrambe le parti. Infatti, come ha appena detto la Presidente von der Leyen , abbiamo proposto tariffe zero-per-zero per automobili e beni industriali.In secondo luogo, però, è bene essere chiari: coinvolgere gli Stati Uniti richiederà tempo e impegno. Al momento, siamo nelle prime fasi delle discussioni perché gli USA vedono i dazi non come un passo tattico ma come una misura correttiva. Siamo pienamente preparati a sederci al tavolo delle trattative non appena i nostri partner americani saranno pronti.In terzo luogo, mentre l'UE rimane aperta a - e preferisce fortemente - la negoziazione, non aspetteremo all'infinito. Finché non vedremo progressi tangibili, lavoreremo lungo tre binari:

Difendere i nostri interessi attraverso contromisure

Diversificare il nostro commercio attraverso nuovi accordi

Impedire deviazioni commerciali dannose.

Sulla difesa tramite contromisure: in risposta alle tariffe su acciaio e alluminio, abbiamo ricevuto un feedback prezioso dai nostri Stati membri e da 660 stakeholder. Dopo aver esaminato attentamente tutto, abbiamo lavorato per presentare un elenco solido di contromisure, bilanciando al contempo l'onere tra gli Stati membri. Invieremo loro l'elenco definitivo e i livelli tariffari più tardi oggi.La votazione è prevista per il 9 aprile, mentre l'elenco definitivo sarà adottato il 15 aprile. I dazi sui prodotti entreranno in vigore quel giorno per la prima serie di misure e il 15 maggio per le restanti.Sulla diversificazione: è nel nostro interesse rafforzare i nostri legami commerciali e di investimento con partner in tutto il mondo, come India, Indonesia, Thailandia, Filippine o nella regione del Golfo.Voglio ascoltare tutti i nostri principali negoziatori che supervisionano i colloqui attivi sull'accordo di libero scambio, per valutare il modo migliore per accelerare tali colloqui.Per quanto riguarda la prevenzione delle deviazioni commerciali: siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per la difesa commerciale per proteggere il mercato unico dell'UE, i produttori e i consumatori dell'UE.Inizieremo potenziando il nostro sistema di sorveglianza delle importazioni per tracciare i flussi di importazione in tempo reale, alimentando la nostra azione con informazioni tempestive. Avete sentito dalla Presidente von der Leyen che a tal fine istituiremo una task force.Infine, non dimentichiamo che, sebbene gli Stati Uniti abbiano deciso di prendere le distanze da alcuni aspetti del sistema commerciale globale, tale sistema resta comunque cruciale per l'UE e il resto del mondo. Gli Stati Uniti rappresentano il 13 percento del commercio mondiale di beni. La nostra priorità, insieme al resto del WTO, è proteggere il restante 87 percento e assicurarci che il sistema commerciale globale prevalga per il resto di noi.

Passando alla nostra discussione sulla Cina, ho informato i ministri della mia recente visita a Pechino, volta a promuovere la cooperazione per riequilibrare i nostri rapporti commerciali e di investimento con risultati tangibili.Abbiamo trattato:

questioni chiave di lunga data, come la sovracapacità e i sussidi,

barriere all’accesso al mercato per molti prodotti europei,

e la necessità di creare condizioni di parità per le aziende dell'UE in Cina.

Abbiamo anche affrontato la questione degli investimenti cinesi nella filiera di fornitura dei veicoli elettrici dell'UE per aumentare la competitività e l'occupazione nell'UE, concentrandoci sul trasferimento tecnologico, sulla ricerca e sviluppo e sull'approvvigionamento locale di componenti chiave e sul valore qui generato.Infine, abbiamo valutato la possibilità di potenziare la nostra cooperazione doganale, dato che il 91 percento del commercio elettronico che entra nell'UE proviene dalla Cina.Credo che questo sia stato un primo passo importante per imboccare la strada giusta nel nostro impegno con la Cina.Vorrei concludere ringraziando ancora una volta la Presidenza e Michał per l'eccellente condivisione di quello che è stato oggi un dibattito molto politico e molto strategico, in cui appoggio pienamente tutti i messaggi molto chiari provenienti da tutti gli Stati membri per l'unità dell'Unione europea".