Oggi, 20 marzo, esce il nuovo romanzo di Mimmo Parisi, Nome in codice: Maneskin, edito da LINEA-R. Questo thriller avvincente ruota attorno alla vita di Pierre Rossi, un poliziotto che, dopo aver prestato servizio come parte della scorta della celebre band italiana Maneskin, si ritrova intrappolato in una spirale di eventi che metteranno a rischio non solo la sua carriera, ma anche la sua vita e i suoi affetti.

La trama inizia con una cornice intrigante: Pierre, professionista dedito al suo lavoro, incontra Lidia, una donna affascinante e madre di una fan dei Maneskin. Il loro amore sboccia in un contesto già complicato, poiché l’ex marito di Lidia, Matteus Bank, un faccendiere senza scrupoli, non prende bene la new entry. Qui si inserisce la prima dose di tensione: Matteus è coinvolto in traffici loschi e architetta un piano per rovinare Pierre, accusandolo di condurre una banda di rapinatori.





UNA TRAMA OSCURA

La narrazione si snoda attraverso colpi di scena avvincenti, mentre Pierre viene licenziato dalla Polizia e, nel tentativo di fare chiarezza, si trova a indagare su una trama oscura che, abbracciando l'avidità e il potere, lo avviluppa sempre più nel suo telo.

L’autore, Mimmo Parisi, riesce a mantenere alta la tensione lungo tutta la lettura, intrecciando abilmente elementi di suspense e romanticismo. La morte di Lidia, avvenuta per un proiettile vagante, segna un momento cruciale nella vita di Pierre che si trova a combattere contro il crimine e contro il dolore.





LA FUGA

Tutto ciò lo costringe a una fuga disperata verso le Isole Canarie. Qui, accanto alla giovane nobile decaduta Marlena, Pierre ricostruisce la sua esistenza, trovando la speranza in un mondo che sembrava crollargli addosso. La scrittura di Parisi è incisiva e evocativa, capace di trasmettere il dolore e la lotta interiore del protagonista, mentre la rappresentazione delle emozioni regala momenti di intensa introspezione. Nome in codice: Maneskin non è solo un thriller avvincente, ma un viaggio nell’animo umano, nei legami affettivi e nelle scelte difficili che ci definiscono. Consigliato a chi ama le storie di giustizia e riscatto, il romanzo di Mimmo Parisi è destinato a lasciare il segno tra i lettori.

In conclusione, Nome in codice: Maneskin è un'opera che promette di catturare l’attenzione, unendo azione e bellezza in un racconto che esplora le sfide dell’amore e della verità in un mondo complesso.