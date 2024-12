Champions League, Milan-Stella Rossa 2-1: Leao e Abraham accendono San Siro

Il Milan ha battuto 2-1 la Stella Rossa nella sesta giornata della fase campionato di Champions League, infilando la quarta vittoria consecutiva nella competizione e salendo a 12 punti. A San Siro, dopo la traversa del giovane Maksimovic per gli ospiti, il Diavolo ha perso prima Loftus-Cheek e poi Morata per infortunio, riuscendo però a sbloccare il match al 42′ con un grande gol di Leao su assist di Fofana. Nella ripresa il Milan ha subito il ritorno della Stella Rossa, incassando la rete del pareggio dell’ex Torino Radonjic al 67′ ma trovando la zampata decisiva con Abraham a tre minuti dalla fine dopo la traversa di Camarda.



Juve, finalmente una grande notte! Vlahovic-McKennie, City schiantato e sempre più in crisi

Dusan Vlahovic torna a esultare in casa su azione dopo 253 giorni, Michele Di Gregorio fa due miracoli e Weston McKennie segna in mezza rovesciata. Per battere 2-0 il Manchester City di Guardiola, tornare a correre in Champions League e raddrizzare una stagione in calare, serviva una serata così. La Juventus di Thiago Motta guarisce dalla pareggite nella partita sulla carta più difficile della stagione conferma di saper sopperire all’inesperienza con il carattere, come nel finale di partita contro il Bologna. E la classifica, ora, fa molta meno paura.



Champions League, Benfica-Bologna 0-0: Skorupski fenomenale, rossoblù ancora vivi

Altro pareggio per il Bologna nel sesto turno di Champions League: i rossoblù escono con uno 0-0 dal da Luz di Lisbona contro il Benfica e si portano a due punti in classifica. I lusitani si vedono annullare un gol a Pavlidis per fuorigioco dopo due minuti e poi sbattono contro un fenomenale Skorupski, decisivo soprattutto nella ripresa sempre sul greco. Gli emiliani restano al trentatreesimo posto, a -6 dalla zona play-off, ma sperano ancora.