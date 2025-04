Il Paris Saint-Germain compie un passo importante, anche se tutt'altro che decisivo, verso la finale di Champions League imponendosi per 1-0 sull'Arsenal all'Emirates Stadium nella semifinale d'andata. I campioni di Francia interrompono l'imbattibilità europea interna dei Gunners – che durava da 17 partite – grazie a una rete lampo di Ousmane Dembélé.

Il PSG parte aggressivo e determinato. Dopo appena quattro minuti, Khvicha Kvaratskhelia sfonda sulla sinistra, entra in area e serve Dembélé, il cui sinistro chirurgico si insacca alle spalle di David Raya dopo aver colpito il palo interno. È l'ottavo gol nella competizione per l'ex Barcellona.

L'Arsenal accusa il colpo e fatica a trovare le misure. La squadra di Luis Enrique, così, prende campo e continua a creare pericoli. Raya è costretto agli straordinari per respingere le conclusioni di Marquinhos e Kvaratskhelia. Al 31', il giovane Désiré Doué sfiora il raddoppio con un rasoterra insidioso, ma ancora una volta è il portiere dei Gunners a salvare i suoi.

Solo nel finale di primo tempo l'Arsenal rialza la testa. João Neves è provvidenziale con un intervento in anticipo su Mikel Merino, ma la vera occasione arriva poco dopo: Gabriel Martinelli (forse in fuorigioco) viene imbeccato in profondità da Lewis-Skelly, ma Donnarumma si supera e respinge il destro ravvicinato del brasiliano con un grande intervento.

Nella ripresa il copione cambia: i londinesi prendono il controllo della partita e schiacciano i francesi nella loro metà campo. Al 56', Trossard, su assist di Rice, si presenta a tu per tu con Donnarumma, ma ancora una volta il portiere italiano è decisivo, respingendo la conclusione destinata ad infiolarsi in rete alla sua sinistra. Nonostante il possesso prolungato, l'Arsenal fatica a trovare spazi contro una difesa ordinata e compatta.

Il PSG si affida alle ripartenze e nel finale sfiora il raddoppio: João Neves calcia alto da fuori area, poi ci provano Barcola (fuori di poco) e Gonçalo Ramos, che centra la traversa con una conclusione in stile futsal.

Nel forcing finale, i Gunners riescono solo a produrre un tiro impreciso di Martinelli. Il Paris Saint-Germain regge l'urto e porta a casa un successo prezioso in vista del ritorno al Parco dei Principi, dove si deciderà il nome della prima finalista.