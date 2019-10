DOPO 5 RISULTATI NEGATIVI FATTI DAI PRECEDENTI ALLENATORI, MISTER LA FATA STRACCIA FUORI CASA LA MARIGLIANESE PER 4-2.

Sappiamo poco di lui nell’ambito calcistico. Siciliano doc ma gragnanese di adozione ci ha subito confidato con Gragnano è stato amore a prima vista : la gente , l’accoglienza, le tradizioni e soprattutto l’amore per la pasta , non poteva trovare posto migliore. Ha un fratello famoso, l'attore Fabio La Fata, volto di fiction di successo come La mafia uccide solo d'estate, Lontano da te, Rocco Schiavone.

Dopo aver fatto un’esperienza durata circa un anno e mezzo come allenatore in seconda per una squadra di serie D inglese ci ha confessato che a Londra la vita è molto cara : «Non riuscivo più ad affrontare tutte le spese da solo, anche se devo dire che la società inglese mi ha messo tutto a disposizione. Purtroppo questo rammarico di essere andato via da lì lo porterò per tutta la vita», racconta La Fata. «Se sono qui è merito di Battiloro che ha creduto in me. La vittoria ottenuta? Tutto merito dei ragazzi , sono loro che vanno in campo».

«Non so sinceramente perché mi chiamano mister 4 5 1 , ho deciso di cambiare modulo solo per un semplice motivo : volevo ampiezza e creare superiorità numerica sulle fasce visto che la squadra avversaria giocava con un 3 5 2» precisa La Fata, che ha idee tutte sue in fatto di metodo e allenamento .

«Per me parlare di schemi e tattica un’ora prima della partita è insignificante , vai a creare più confusione. Durante la settimana si lavora duramente, per la parte fisica e tattica prima della partita devi dare loro pochi consigli e motivarli solo per un aspetto mentale, oggi si fa l’errore di valutare il calciatore solo tecnicamente e tatticamente tralasciando l’aspetto mentale che è quello che poi alla fine ti fa pure vincere le partite. Volevo spendere anche due parole per il nostro preparatore atletico, a volte si sottovaluta l’operato in queste categorie ma il lavoro che sta facendo con la squadra è qualcosa di incredibile», conclude il forte Mister, pronto per nuovi mirabili risultati.