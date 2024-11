Fondata nel 2004 ad Aosta da Fabio Inzani e Stefano Bonfante, Tecnicaer Engineering si è rapidamente affermata come uno dei principali protagonisti nel panorama della progettazione integrata in Italia. Specializzata nella realizzazione di opere pubbliche di grande rilevanza, l’azienda ha saputo espandere le proprie competenze a livello internazionale, concentrandosi in particolare su progetti di carattere civile.



Tecnicaer Engineering: eccellenza e innovazione nella progettazione.

Con sedi strategiche a Torino, Milano e Firenze, Tecnicaer Engineering opera in diversi ambiti, tra cui quello ospedaliero, sanitario, universitario, scolastico, sportivo, militare e carcerario. L’azienda cura ogni fase del processo, dall’analisi di fattibilità alla gestione operativa, ponendo particolare attenzione agli aspetti architettonici, ingegneristici, strutturali, impiantistici e urbanistici. In qualità di membro fondatore del consorzio Mythos, Tecnicaer Engineering riveste un ruolo di spicco nel settore, integrando creatività e soluzioni tecniche avanzate. La sua missione è ridefinire gli standard qualitativi e funzionali, garantendo servizi che rispettano i più elevati criteri di qualità, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro. L’azienda è certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 - UNI ISO 45001.



Tecnicaer Engineering, leader nella progettazione eco-sostenibile

Tecnicaer Engineering si distingue per la progettazione di infrastrutture eco-sostenibili, pensate per migliorare la qualità della vita delle comunità. Membro del Green Building Council, l’azienda si contraddistingue anche per l’eccellenza nel Rating di Legalità e promuove attivamente le migliori pratiche di sostenibilità ambientale, seguendo protocolli come LEED, ITACA, WEEL e BREAM. Impegnata in settori quali il Project Financing, Global Services e Facilities Management, rappresenta un partner ideale per la realizzazione di progetti complessi, unendo precisione, innovazione e una forte attenzione alla sostenibilità in tutte le sue attività.