Con una decisione a sorpresa, questo martedì Alberto Gilardino è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Genoa. Come suo sostituto è stato nominato Patrick Vieira. Quello che sorprende è che la decisione di sostituire Gilardino sia arrivata con una settimana di ritardo, vista la sosta del campionato per le nazionali

Dopo l’ottima stagione da neopromossa dello scorso conclusasi con l’undicesimo posto, quest’anno il Genoa ha faticato a trovare continuità di gioco e risultati... dopo che la proprietà, a causa di gravi problemi finanziari, ha praticamente venduto i suoi migliori giocatori: Retegui e Gudmundsson. I rossoblù si trovano al quartultimo posto, a un solo punto di distanza dalla zona retrocessione.

L'altro aspetto che sorprende è che l'esonero di Gilardino sia arrivato nonostante i recenti segnali positivi, come la vittoria contro il Parma e il pareggio contro il Como.

Dopo aver ricevuto il "benservito", Gilardino ha salutato giocatori e staff, lasciando il centro sportivo con emozione, segno del forte legame instaurato con la squadra.

Questo lo stringato comunicato stampa della società a conferma dell'esonero:

"Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera".

Patrick Vieira, 48 anni, arriva a Genova con un contratto biennale. Nato a Dakar e cresciuto calcisticamente in Francia, Vieira conosce bene il calcio italiano grazie agli anni trascorsi alla Juventus e, soprattutto, all’Inter. La sua carriera da allenatore include esperienze significative: dopo un inizio nelle giovanili del Manchester City, ha guidato il Nizza in Ligue 1, ottenendo buoni risultati con accesso all’Europa League, e successivamente ha allenato il Crystal Palace in Premier League e lo Strasburgo in Francia.

Il modulo preferito da Vieira è il 4-2-3-1, uno schema che potrebbe adattarsi bene alla rosa del Genoa, sfruttando la solidità difensiva e la capacità di verticalizzare il gioco. Il tecnico francese è atteso in città tra questa sera e domani mattina, per firmare il contratto e dirigere il primo allenamento.