"Erik ten Hag ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United.Erik è stato nominato nell'aprile 2022 e ha guidato il club alla vittoria di due trofei nazionali, vincendo la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024.Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro.Ruud van Nistelrooy assumerà la guida della squadra in qualità di capo allenatore ad interim, supportato dall'attuale staff tecnico, in attesa dell'assunzione di un capo allenatore permanente".

Questo è il testo della nota pubblicata sul proprio sito web con cui lo United ha comunicato ieri l'addio dell'ennesimo tecnico che, ancora una volta, non è riuscito a soddisfare le attese di proprietà e tifosi.

I media parlano di esonero, mentre in base a quanto riporta la nota sembrerebbe che fosse stato ten Hag a lasciare l'incarico... ma poco importa, visto che nella sostanza l'unica differenza sarebbe il denaro che la decisione porterebbe, in più o in meno, nelle tasche (private) del tecnico olandese.

Quanto accaduto è conseguenza dei risultati deludenti di inizio campionato, nonostante i soliti investimenti plurimilionari dell'ultima stagione. Nell'ultimo turno di premier, il MUN è stato sconfitto dal West Ham, seppure con un rigore dubbio a sfavore e numerosissime palle gol sprecate.

Chi sarà il sostituto di ten Hag?

Tra i candidati più accreditati, spicca il nome di Ruben Amorim, attuale allenatore dello Sporting Lisbona per il quale, secondo alcune fonti, il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto.

Non mancano, tuttavia, altre opzioni come quella di Terzić, ex allenatore del Borussia Dortmund, quella di Xavi, ex tecnico del Barcellona.

Un altro nome che circola è quello di Thomas Frank, attuale allenatore del Brentford, che da qualche anno sta ottenendo ottimi risultati con una squadra dalle risorse con certo paragonabili a quelle dei top club della Premier.





Crediti immagine: x.com/SkySportsPL/status/1850900635316588707/photo/1