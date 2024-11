Martedì mattina, presso la sala stampa "Sergio Vantaggiato" dello Stadio Via del Mare, il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Sportivo Stefano Trinchera, hanno presentato Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Lecce scelto in sostituzione di Luca Gotti.

Giampaolo ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.

Questo il nuovo staff tecnico a disposizione di Giampaolo:

Allenatore in seconda Francesco Conti,

Collaboratore Tecnico Fabio Micarelli,

Preparatore Atletico Samuele Melotto,

Peparatore Atletico - recupero infortunati Giovanni De Luca (confermato),

Preparatori dei Portieri Raffaele Clemente (confermato),

Preparatori dei Portieri Luigi Sassanelli (confermato),

Match Analyst Alcide Di Salvatore,

Match Analyst Simone Greco (confermato).

Dopo la presentazione Marco Giampaolo ha svolto nel pomeriggio il primo allenamento del Lecce al Via del Mare.

Il tecnico abruzzese (nato in Svizzera, a Bellinzona), ha iniziato la propria carriera in panchina con il Pescara, come vice, nella stagione 2000-2001. I migliori risultati li ha ottenuti sulla panchina della Sampdoria, dal 2016 al 2019. Ultima esperienza risale alla stagione 2022-2023 sempre con la Sampdoria, da lui salvata nella stagione precedente. Un'esperienza non certo esaltante, con i liguri che non segnano neanche una rete nelle prime tre gare di campionato, fatto mai successo prima nella storia della società. Dopo 6 sconfitte nelle prime 8 partite di campionato e con solo 2 punti raccolti, Giampaolo viene esonerato.