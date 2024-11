La Cantina Baglio del Cristo di Campobello di Licata ha conquistato il prestigioso Merano WineFestival grazie a un’incredibile serie di riconoscimenti, dimostrando ancora una volta la qualità e l’innovazione che caratterizzano i suoi vini. Tra le eccellenze premiate spiccano due Medaglie d’Oro per il Grillo “Lalùci 2023” e il Nero d’Avola “Lu Patri 2021”, mentre l'“Adènzia Bianco 2023” ha ottenuto il riconoscimento WineHunter Rosso, confermando il livello d'eccellenza che distingue questa cantina siciliana.

“Siamo felici di condividere con voi questi importanti riconoscimenti”, ha dichiarato la cantina in un comunicato, invitando tutti gli appassionati a partecipare al Merano WineFestival per degustare i vini premiati. L’appuntamento è al Kurhaus di Merano dal 9 all’11 novembre, nella Sala Czerny, per un viaggio tra i sapori unici della Sicilia, resi ancora più speciali dal talento e dalla dedizione del team del Baglio del Cristo di Campobello.

Un’occasione imperdibile per scoprire il gusto autentico del territorio siciliano, frutto di un lavoro minuzioso e di una passione che si riflettono in ogni calice.

(Calogero La Vecchia)