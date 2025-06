Il Gran Premio d'Olanda 2025 sullo storico TT Circuit di Assen ha regalato un'altra gara spettacolare e ricca di colpi di scena. Marc Marquez (Ducati) si è imposto con autorità davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia ), conquistando la sua 68ª vittoria in MotoGP ed eguagliando così una leggenda assoluta come Giacomo Agostini. Alle loro spalle, Francesco Bagnaia (Ducati) ha completato il podio.

Bagnaia è stato il più veloce al via, conquistando la testa della corsa alla prima curva. Fabio Quartararo, partito dalla pole, è scivolato subito in quarta posizione, mentre i fratelli Marquez si sono ritrovati a ridosso del pilota piemontese. Ma è bastato un giro perché Marc Marquez superasse Alex (Ducati del team Gresini) e iniziasse la caccia al compagno di squadra Pecco.

Nel frattempo Bezzecchi ha preso il terzo posto, mentre Quartararo ha cominciato a perdere terreno, inghiottito da un gruppo guidato da Pedro Acosta e Franco Morbidelli.

Il primo colpo di scena è arrivato al sesto giro: Alex Marquez, in lotta con Acosta, è finito a terra dopo un contatto ravvicinato in uscita dalla curva 5. La leva del freno anteriore è stata tirata involontariamente durante il corpo a corpo: questa sembra essere la causa dell'incidente, la cui diagnosi è impietosa: frattura alla mano sinistra e zero punti per il pilota del team Gresini, che era in piena lotta per il titolo.

Pochi istanti dopo, anche il compagno di squadra Fermin Aldeguer è volato fuori pista a seguito di un violento highside. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche Joan Mir e Fabio Quartararo, che è precipitato fino alla 13ª posizione.

Davanti, Marc Marquez ha preso il comando superando Bagnaia e ha iniziato a gestire la gara. Ma Bezzecchi non ha mollato un centimetro, superando Pecco e tenendosi costantemente sotto i due decimi dal pilota di Cervera.

Acosta (KTM) ha provato a inserirsi nella lotta per il podio, ma alla fine ha dovuto cedere il passo a un Bagnaia in rimonta. Il terzetto di testa ha spinto al limite, ma Marquez è stato impeccabile fino all'ultima curva, tenendo Bezzecchi a distanza di sicurezza e chiudendo con 0,6 secondi di vantaggio.

QUesti gli altri piloti che hanno tagliato il traguardo in top 10:

4° Pedro Acosta (KTM): altra grande prestazione del rookie, sempre più competitivo.

5° Maverick Viñales (KTM Tech3): seconda KTM nella top five.

6° Fabio Di Giannantonio (VR46): solido e concreto.

7° Franco Morbidelli (VR46): penalizzato da un Long Lap per aver tagliato la chicane finale.

8° Raul Fernandez (Trackhouse): terza top 10 consecutiva.

9° Enea Bastianini (KTM Tech3): gara in ombra ma punti importanti.

10° Fabio Quartararo (Yamaha): dalla pole al disastro, weekend da dimenticare.

Chiudono la zona punti Brad Binder, Johann Zarco, Alex Rins, Jack Miller e Somkiat Chantra, che regala alla Thailandia il primo punto nella storia della MotoGP.

Una gara intensa, quella odierna, che ha fatto da cornice alla celebrazione dei 100 anni del TT Circuit di Assen. Ora lo spettacolo si sposta in Germania, dove tra due settimane il Sachsenring ospiterà l'11° round del Mondiale 2025.

Nel mondiale piloti Marc Marquez ha 307 punti; il fratello Alex è secondo con 239: terzo Bagnaia con 181.