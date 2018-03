Scelgo di essere felice: piccole esperienze per una vita migliore

Scelgo di Essere Felice” sta per compiere un anno.

Questo piccolo breviario, un diario di esperienze quotidiane e di pensieri, descrive il cammino di crescita di Giorgio, un trentenne alle prese con le problematiche della vita, gli incontri e le separazioni, i successi e le delusioni.

Il tema della ricerca della serenità e della felicità è quanto mai attuale, specie in un mondo tumultuoso come quello odierno, così pieno di emozioni, cambiamenti, scalate e discese quotidiane.

Un mondo dove è facile perdere la bussola, e dove la sicurezza viene messa a soqquadro da una realtà complessa e variegata.

Scelgo di essere felici invita a osservarsi, a osservare i propri rapporti con gli altri, ad agire più che a pensare, ad aprirsi alla realtà e a valorizzare al meglio quel che si possiede.

Questa è la via per essere sereni e soddisfatti, aspirando sempre a nuovi traguardi.

La felicità è, prima di ogni cosa, una scelta, spesso indipendente dai fattori esterni.

Una scelta che prendiamo ogni giorno e che dobbiamo difendere con costanza e intraprendenza, senza lasciarci sconfortare dalle difficoltà, con umiltà e con in sintonia con gli altri.

Le prove da superare non sempre sono semplici.

Procedendo lungo il cammino, Giorgio cambia prospettiva ed invita il lettore a seguirlo.

“Scelgo di Essere Felice” condivide un messaggio, offrendosi come un piccolo strumento con cui sperimentare e arricchire la propria vita, incamminandosi lungo il sentiero della felicità.

https://www.facebook.com/felicescelta/