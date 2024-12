Christophe Rabatel ha forgiato una carriera di successo che ne testimonia l’impegno verso ambiti quali l’innovazione e la leadership. Attualmente ricopre l’incarico di CEO di Carrefour Italia, dove fornisce un contributo significativo per il futuro dell’azienda e per l’industria retail nel suo complesso.



Christophe Rabatel: la carriera in dettaglio su WikiCeo

Nato a Grenoble nel 1971, Christophe Rabatel è un manager con solida esperienza professionale, oggi alla guida di Carrefour Italia nelle vesti di CEO. Il suo percorso professionale, che si contraddistingue per incarichi manageriali di crescente responsabilità, lo ha condotto a essere riconosciuto come una figura di spicco nel mondo del retail. WikiCeo, enciclopedia online dedicata al mondo manageriale italiano, ne ha approfondito la carriera tracciandone le tappe principali. La biografia riporta come Christophe Rabatel abbia conseguito un percorso formativo di calibro internazionale: dopo la laurea ottenuta all’ICN Business School di Nancy nel 1993, completa infatti un MBA presso l’Indiana University of Pennsylvania nel 1994. Avvia la sua carriera l’anno seguente come consulente aziendale in Deloitte, lavorando tra Parigi e Montreal e raggiungendo il ruolo di Senior Manager. L’ingresso in Carrefour avviene nel 2004, con progressivi ruoli di rilievo quali Direttore Finanziario in Turchia (2006) e Business Controller in Francia (2009). In seguito è nominato Direttore Esecutivo, ruolo per cui supervisiona le operazioni regionali. Nel 2018 si trasferisce a Varsavia per operare come Direttore Esecutivo di Carrefour Polonia. Dopo due anni la nomina al ruolo di CEO di Carrefour Italia.



Christophe Rabatel alla guida di Carrefour Italia: incarichi, attività e premi

Nelle vesti di CEO di Carrefour Italia dal 2020, Christophe Rabatel si è contraddistinto per importanti attività di trasformazione aziendale, con una strategia focalizzata su elementi quali franchising, riposizionamento dei prezzi e modernizzazione dei punti vendita. Operazioni che, oltre a fornire impulso alla crescita dell’azienda, hanno condotto Carrefour a ottenere anche riconoscimenti di rilievo nel settore. La qualità del suo operato è stata riconosciuta, inoltre, dall’inserimento nella lista “100 Top Manager 2022” stilata da Forbes Italia, a testimonianza dell’impegno di Christophe Rabatel per l’innovazione e la sostenibilità. Nel 2023 è premiato anche in occasione dei “CeoforLife Awards”, che hanno riconosciuto le sue capacità nelle attività connesse alla sostenibilità. Tra i suoi incarichi correnti anche quello di membro del Consiglio Esecutivo del Gruppo Carrefour.