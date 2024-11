CHIARA TAIGI riceve il Premio Miglior Colonna Sonora

-- Nella Colonna Sonora canta Ave Maria su Spotify --

Terni Film Festival 2024 alla Notte degli Angeli





Docufilm “Cercando Bernadette” - Miglior Sceneggiatura di Padre Alberto Maggi

Regia di Bruno di Marcello - Musiche di Umberto Sorbo

Premiazione al Cinema Politeama a Terni - 23 Novembre 2024

Il Soprano CHIARA TAIGI riceve un Angelo come Premio per la Miglior Colonna Sonora per il canto e composizione di Umberto Sorbo nella Notte degli Angeli - The Big Blue - Terni Film Festival 2024 per il Docufilm “ Cercando Bernadette “ Premiato per Miglior Sceneggiatura di Padre Alberto Maggi e Regista Bruno di Marcello. Hanno condotto la Notte del Angeli il direttore del Terni Film Festival Arnaldo Casali e la sua assistente e con la divertente partecipazione di Casa Abis.“La Notte degli Angeli... Grazie al Direttore e io dedico questa sera a un angelo che è la mia Maestra che è il suo compleanno... arriva questo premio a chi mi ha insegnato a cantare e ringrazio anche Dio che mi ha dato il dono... Lo dedico alla mia Maestra Ivenza Fogli Lara che stasera avrebbe compiuto 94 anni, grazie!”

Ha dichiarato Chiara Taigi durante la premiazione.Chiara Taigi è l'interprete e coautrice di una originale e suggestiva Ave Maria di Umberto Sorbo, donando un contributo emotivo al tema che meglio descrive quel legame e la semplicità del personaggio di Santa Bernadette, il clima di grande serenità e energia che si respira nella grotta di Lourdes.

Umberto Sorbo è compositore della colonna sonora, ha composto e arrangiato 18 brani per il docufilm, con una impronta molto suggestiva, sentita e particolarmente descrittiva.

Questo impegno congiunto è stato premiato con un Angelo per la Miglior Colonna Sonora in concorso.“Credo che tutti e due meritiate assolutamente questo premio perchè in Bernadette la musica, credo, sia veramente fondamentale, sia per la ricerca degli strumenti e delle sonorità che ha fatto Umberto e sia per l'Ave Maria che poi è presente sia in mezzo al film e poi lo chiude, e che dà, dal mio punto di vista, veramente una svolta emotiva al racconto, Grazie mille.”

Ha dichiarato il Regista Bruno di Marcello di “Cercando Bernadette” che ha ricevuto il Premio di Miglior Sceneggiatura insieme a Padre Alberto Maggi.

Le premiazioni del Terni Festival Film diretto da Moni Ovadia, selezionate tra oltre 3000 scrizioni, 77 opere da 24 paesi, sono designate dalla Giuria Signis ( http://www.istess.it/2024/11/15/la-giuria-signis/ ) e da una Giuria Internazionale.

Alla Notte degli Angeli era presente anche il Vescovo S.E.R. Mons. Francesco Antonio Soddu e durante i giorni precedenti altri grandi personaggi sono intervenuti, come Claudio Gabriele, il regista Paolo Liberati e Oreste Scalzone, Adelmo Togliani figlio del grande Achille Togliani, Gildo Claps, Andrea Roncato, Cristiana Dell’Anna, Rosa Diletta Rossi, Gianmarco Saurino, Marco Pontecorvo, Fabio Bussotti, Gabriella Compagnone, Pubble, Phaim Bhuyian.

Alcune tra le premiazioni della Notte degli Angeli possiamo citare:

Premio San Valentino per il Teatro Luisa Borini consegnato Riccardo Lionelli;

Premio al film “Il Monaco che vinse l'Apocalisse”, come Miglior Fotografia a Gianni Mammolotti, Premio Miglior Scenografia a Davide De Stefano, Migliori effetti speciali a Nicola Sganga e come Miglior film a Jordan River;

Premio Miglior Produzione, Miglior Montaggio al corto “ Note per un buon uso delle rovine “ a Alice Visconti e Oreste Crisostomi;

Meglior Regia “Cosa Resta” a Francesca Scanu;

Miglior Attore “Paolo e i suoi Angeli” a Paolo Terranova;

Miglior Attrice corto “Mi chiamavo Eva” a Miriam Previati;

Miglior Attore lungometraggio “Catene” a Marco Marzocca;

Miglior Serie Televisiva “Per Elisa” a Marco Pontecorvo.

La Giuria Internazionale ha designato:

Miglior Corto “In Spirito” di Nicolò Folin;

“Taste of Honey” di Fabeha Monir;

Gran Premio della Giuria Internazionale a “Cocci” di Agnese Fallongo con Milena Vukotic e Giorgio Colangeli.

E' stato inoltre assegnato:

Premio Fuoricampo 2024 “Il punto di rugiada” di Marco Risi, figlio di uno dei più grandi nomi della commedia italiana, Dino Risi;

Premio Ubaldi Moschin consegnato a Fabio Bussotti per la parte del Frate Leone nel nuovo film San Francesco.

Il premio è rappresentato da una scultura di grande pregio artistico, donata in concessione dal “Angelo” di Fernando Dominioni e realizzato da Capta Premiazioni.

Un particolare ringraziamento e i complimenti a Padre Alberto Maggi per il grande contributo personale e di cultura storica e biblica e a tutti i confratelli dei Servi di Maria, al compositore Umberto Sorbo per la qualità e l'impegno nella realizzazione musicale, complimenti al regista Bruno di Marcello per il grande impegno profuso anche dalla sua Famiglia e la capcità di creare un eccellente rapporto lavorativo nel team, oltre ad aver concesso la partecipazione come protagonista di Dafne Di Marcello, che ha donato una luce speciale al personaggio di Bernadette. Si sottolinea inoltre il contributo per la qualità di costumi e rispondenza storica di Giovanna Vasapollo e l'impegno personale di tutto il team per fotografia, montaggio e operatori che hanno contribuito alla realizzazione del docufilm.

Si ringrazia il Terni Film Festival avendo dimostrato un grande impegno, serietà e trasparenza, guidata da una grande passione nella sua complessa realizzazione, in particolare Arnaldo Casali, Moni Ovadia, la Giuria Signis e la Giuria Internazionale per il difficile compito di disamina e valutazione in un così grande numero di opere diverse per categoria e stile.





RIFERIMENTI

“Cercando Bernadette” Trailer Ufficiale

https://www.youtube.com/watch?v=UnXS1zAA_oM

Film “ Cercando Bernadette” è disponibile su Prime Video

https://www.primevideo.com/-/it/detail/Cercando-Bernadette/0LKD86D74ZIOM045SXB7SFPSPV

Backstage https://www.facebook.com/100080493934900/videos/anche-il-dvd-di-cercando-bernadette-con-alberto-maggi-%C3%A8-pronto-potete-ordinarlo-/1568035220642830/

L' Ave Maria cantata da Chiara Taigi è possibile ascoltarla su:

https://www.amazon.it/Cercando-Bernadette-Umberto-Sorbo/dp/B0D2Y3HTHV

https://music.apple.com/it/album/cercando-bernadette/1743756370

https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/pfbid0kVM1Yq2DrPv35ZWrUcRGsXR2UormzgLLTJPVGSLRcFxDzkviLVoz13umarofr92Bl

https://www.facebook.com/fralbertomaggi/

https://www.facebook.com/bernadettemaggi/

https://it.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous

https://www.garzanti.it/libri/alberto-maggi-bernadette-9788811816256/

http://www.istess.it/

https://www.comune.terni.it/evento/big-blue-terni-film-festival-2024

LINK

https://filmfreeway.com/TerniFilmFestival

https://www.ternitoday.it/attualita/penultimo-giorno-festival-teatro-cinema-terni-2024.html

https://www.umbria24.it/cinema/gran-finale-al-terni-film-festival-focus-su-bangladesh-e-palestina-con-moni-ovadia/

http://fernandodominioni.altervista.org/dominioni_index.html

La Notte degli Angeli e incontro con Casa Abis - Foto Evento

https://www.facebook.com/TerniFilmFestival/posts/pfbid053BATmTLVfxjZrqjof29XXf26qGr5hNmWDF9zJaHnyQEBFADLGpzd3wDZSjdj1kJl

La Notte degli Angeli Terni Film Festival 2024 - Diretta Video

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2622547924622881

TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #soprano #AveMaria #Bernadette #CercandoBernadette #BernadetteSoubirous #Lourdes #AlbertoMaggi #BrunoDiMarcello #LaNotteDegliAngeli #TerniFilmFestival #TheBigBlue #Premio #MigliorColonnaSonora #ColonnaSonora #MigliorSceneggiatura #Film #Documentario #Docufilm #Opera #Lirica #CantoLirico #Giuria