Con un parterre di ospiti che va da Margherita Vicario ad Adelmo Togliani, passando per Sydney Sibilia, Matteo Rovere, Elia Nuzzolo, Ludovica Barbarito, e Maria Chiara Arrighini e Alessandro Galluzzi, il 14 dicembre alle 21, il Teatro Palladium si prepara a ospitare la quarta edizione del Premio “Movie to Music”, evento che celebra la profonda connessione tra cinema e musica, portando sul palcoscenico di Garbatella registi, attori e musicisti per una serata dedicata alle migliori produzioni cinematografiche di argomento musicale.

Ideato da Luca Aversano e Giandomenico Celata, e con la direzione artistica della giornalista e critica cinematografica Paola Casella e la selezione di Christian Uva e del compositore Michele Braga, il Premio “Movie to Music” vuole dare rilievo alle opere che meglio rappresentano la profonda relazione tra cinema, televisione e musica, valorizzando le produzioni audiovisive che pongono la musica al centro della narrazione. La serata di incontro e condivisione tra appassionati di cinema e musica sarà arricchita dalle esibizioni della Roma Tre Jazz Band, diretta dal Maestro Nicola Concettini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra note e immagini.

“Ogni anno il Premio ‘Movie to Music’ diventa una finestra sul panorama contemporaneo” spiega la direttrice artistica Paola Casella, “celebrando i racconti e le interpretazioni che mettono in risalto l’importanza della musica nell’audiovisivo. È un’occasione per riflettere su quanto la colonna sonora, un personaggio o una melodia possano arricchire una narrazione e trasformarla in un’esperienza unica per lo spettatore”.

Tra gli ospiti attesi sul palco il regista Sydney Sibilia e il produttore Matteo Rovere, autori della serie. Hanno ucciso l’uomo ragno, che ripercorre il fenomeno musicale degli 883, icona della musica pop italiana degli anni ’90. Tra ironia e nostalgia, la serie offre uno spaccato della cultura di un’epoca, attraverso le note e i testi di canzoni che hanno segnato una generazione. La serata vedrà inoltre la presenza degli attori Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, protagonisti della serie, che hanno saputo restituire l’energia e l’emozione di una stagione irripetibile, portando in scena le storie di chi ha vissuto quel momento di grande fermento musicale.

Non mancherà Margherita Vicario, regista di Gloria!, pellicola che esplora il dietro le quinte del mondo musicale attraverso gli occhi di un gruppo di musiciste in un’epoca in cui il talento femminile veniva messo in secondo piano. Con uno sguardo ironico e originale, l’opera mette in luce le sfide quotidiane e la passione che animano chi lavora nella musica, ieri come oggi.

Adelmo Togliani parlerà di Parlami d’amore un documentario che esplora la vita e la carriera del celebre padre Achille Togliani, uno dei volti simbolo della musica e del cinema italiano degli anni ’50. Un racconto intimo e appassionato che restituisce il ritratto di un artista capace di attraversare epoche e generazioni.

Maria Chiara Arrighini condividerà l’esperienza di Quasi a casa, il film di Carolina Pavone che racconta il viaggio personale di una giovane musicista in cerca di una propria identità artistica. Un’opera intima e delicata, capace di parlare al cuore attraverso una narrazione sincera e toccante.

Ancora donne sul palco di Movie to Music con il documentario Gabriella su Gabriella Ferri: ne parleranno il regista Alessandro Galluzzi e la nipote della cantante romana, Nadezhda Borzak, che canterà il brano "Grazie alla vita”.

Movie to Music è realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il 14 Dicembre a partire dalle ore 21.00 presso

Teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano, 8

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni contattare [email protected]