Annunciati gli attesi verdetti dei National Board of Review, i riconoscimenti cinematografici assegnati da un’autorevole organizzazione newyorkese no- profit, la National Board of Review of Motion Picture.

Tra i vincitori di quest’anno spiccano: Wicked - Part I che ha vinto nelle categorie miglior film e miglior regia. Il premio per il miglior attore è stato assegnato a Daniel Craig per Queer, mentre quello per la miglior attrice a Nicole Kidman per Baby girl.

Per la categoria miglior attore non protagonista premiato il favorito della stagione: Kieran Culkin per A real pain, mentre il premio per la miglior attrice non protagonista è stato assegnato a Elle Fanning per A Complete Unknown.