Il brano esce per l’etichetta Gaia Music con Mark Donato DJ come produttore esecutivo.

I Papi Duro annunciano l’uscita del nuovo singolo “Carnaval” con il prezioso supporto del producer e dj nazionale Mark Donato e sotto l’etichetta Gaia Music. Il brano è disponibile dal 2 agosto 2024 sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale e si propone come un vero e proprio tormentone estivo, con un ritmo travolgente e delle sonorità uniche, che spaziano dal reggaeton alla musica elettronica, creando un mix innovativo ed estremamente originale. Produzione artistica curata nei minimi dettagli, dagli arrangiamenti di tendenza che strizzano l’occhio alle radio, con melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4LOqmKh1QqIFZApffuLnEu?si=oPTID1yHRkSdYAkwM-CW_g

La traccia crea un’atmosfera brillante e dinamica, in grado di far ballare il pubblico e farlo immergere pienamente nella spensieratezza dell’estate; Mark Donato DJ, già noto per i remix e le produzioni, ha collaborato strettamente con i Papi Duro per la realizzazione di “Carnaval”, sprigionando a pieno il suo già noto talento.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078746003331

Instagram: https://www.instagram.com/markdonatoreal