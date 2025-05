Il brano fa parte dell’album “Ritrovarsi” e unisce rock, pop e trap in un crescendo sonoro dal forte impatto emotivo

“Veste Bianco” è il nuovo singolo dei TWIK, in rotazione radiofonica nazionale a partire dal 7 maggio. Il brano è uno dei momenti più intensi del nuovo album “Ritrovarsi” e affronta il tema della perdita con uno sguardo intimo, crudo e profondamente umano.

Attraverso un mix coraggioso di rock, pop e sonorità trap, “Veste Bianco” racconta il dolore e il senso di vuoto che segue la scomparsa di una persona cara. La canzone si sviluppa come un dialogo muto con chi non c’è più, dove il silenzio diventa protagonista e il tempo pare dilatarsi, creando una condizione sospesa in cui il ricordo è l’unico legame possibile.

Il brano si apre con arpeggi delicati di pianoforte intrecciati al suono fragile di un metallofono rotto. Una voce stremata guida l’ascoltatore in un’atmosfera rarefatta, quasi immobile, che esplode poi in un ritornello carico di tensione emotiva con bassi, chitarre distorte e urla di dolore. La parte centrale si colora di elementi trap e riflessioni recitate, per poi crescere progressivamente fino all’esplosione finale, simbolo di un grido liberatorio.

https://open.spotify.com/intl-it/track/4yblB24CyoogDmfNePc1a8?si=4b7d4ce82aa44a22

“Veste Bianco” è come una cornice senza foto: rappresenta il vuoto, ma anche la memoria. Il bianco diventa metafora di purezza, di protezione, di spazio sacro. Il brano tocca corde profonde legate alla famiglia, all’identità e al processo necessario di elaborazione del lutto. In questo senso, l’errore, il rimpianto e la sofferenza non sono solo ferite, ma passaggi naturali verso una consapevolezza nuova.

Con “Veste Bianco”, i TWIK dimostrano ancora una volta la capacità di fondere linguaggi musicali diversi e di affrontare tematiche universali con sensibilità, forza e autenticità.

