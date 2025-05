La forza dei sentimenti prende voce in un brano che unisce grinta, leggerezza e autenticità.

Esce il 9 maggio su tutti i principali stores digitali e in promozione radiofonica nazionale il nuovo singolo di Lenè “Tsunami come te”. Una canzone che abbandona i toni introspettivi dei lavori precedenti per lasciare spazio a un’energia dirompente, mossa da un messaggio chiaro e senza filtri: “Voglio te. Semplice”. Dopo aver emozionato il pubblico con “Ma non sono cose”, brano acustico registrato in presa diretta, Lenè torna con una composizione più strutturata e vivace, dominata dalla sua inseparabile chitarra acustica ma arricchita da svolte armoniche che strizzano l’occhio al pop rock. “L’ho scritta per divertirmi e per divertire”, racconta l’artista.

“Dentro di me c’era un bambino che faceva uscire il suo animo rock. E devo dire che mi sono divertito tanto.”

Il brano, quasi una dichiarazione d’intenti, si sviluppa attorno alla figura travolgente di una persona impossibile da fermare, come uno tsunami. “Più che una canzone d’amore è una canzone d’arresa. Una bandiera bianca di fronte al non riuscire più a trattenersi dal prendere quello che si è sempre voluto”, afferma Lenè. Il fulcro del pezzo è proprio nella frase che richiama il titolo: “Come posso stare con la mano sulla bocca a cercare di fermare uno tsunami come te?”. Un’immagine potente che sottolinea il desiderio, il lasciarsi andare, la resa totale alla forza dei sentimenti.

Lenè, all’anagrafe Emanuele De Marco, 39 anni, è cresciuto tra le note di Bennato, Guccini e Ligabue, per poi esplorare il mondo del musical e trovare la sua strada nella scrittura cantautorale. Dopo anni come corista e performer teatrale, oggi si presenta con un’identità artistica matura e personale, capace di raccontarsi senza maschere. Con “Tsunami come te” Lenè conferma la sua capacità di unire emozione e leggerezza, forza e delicatezza, portando avanti il suo bisogno fondamentale: farsi ascoltare e far arrivare alle persone quello che ha dentro.

