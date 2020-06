Mentre Zlatan Ibrahimovic si allena in solitaria per recuperare al più presto dall'infortunio, nei prossimi giorni sarebbe atteso un importante incontro societario per delineare le linee guida della gestione tecnica della squadra rossonera in vista della prossima stagione...

Nonostante Pioli continui a preparare la squadra in vista della ripresa el campionato.

Infatti, sembrerebbe ormai imminente l'ufficializzazione del tedesco Rangnick al Milan nel duplice ruolo di allenatore e uomo mercato.

Rimane il dubbio, anche solo in relazione alle voci che ormai da mesi anticipano questa soluzione, su quanto tutto ciò possa influire - negativamente - sul rendimento di squadra e allenatore fino alla conclusione del campionato.