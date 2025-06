È online la prima versione del cruscotto della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA), uno strumento centrale per il monitoraggio dei tempi di attesa nelle prestazioni ambulatoriali in Italia. Il cruscotto è disponibile sul Portale della Trasparenza di AGENAS, ed è il frutto dell’attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 107 del 29 luglio 2024, che ha istituito formalmente la piattaforma.

Realizzata da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), la PNLA si propone di raccogliere e rendere consultabili i dati sull’accesso alle prestazioni sanitarie, con particolare attenzione al rispetto delle classi di priorità (U, B, D, P). L’obiettivo è chiaro: trasparenza, controllo e miglioramento del sistema di prenotazione e fruizione delle prestazioni sanitarie, a partire dai dati reali.

In questa fase iniziale, il cruscotto rende disponibili i dati relativi ai primi cinque mesi del 2025 (gennaio-maggio), trasmessi mensilmente da Regioni e Province Autonome secondo le indicazioni del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA). Gli indicatori attualmente consultabili includono:

Numero totale delle prenotazioni effettuate

Percentuale di prenotazioni nei giorni festivi o prefestivi

Quota di prime disponibilità accettate dagli assistiti

Distribuzione delle prestazioni per classe di priorità (Urgente, Breve, Differibile, Programmata)

Tempi medi di attesa per ciascuna prestazione e classe di priorità

Vengono inoltre mostrati i volumi delle prestazioni erogate per tipologia, classe di priorità e distribuzione nei giorni non lavorativi. Si tratta di un primo passo, ma già utile a farsi un’idea concreta della situazione sul territorio nazionale.

Il cruscotto PNLA non è un progetto statico: sarà aggiornato progressivamente con nuovi contenuti, indicatori e analisi più dettagliate. L’obiettivo a medio termine è offrire uno strumento sempre più completo, accessibile anche ai cittadini, utile per valutare l'efficacia del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in termini di equità e tempestività nell’erogazione delle cure.

A confermare l'importanza della nuova piattaforma è intervenuto anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite della trasmissione “L’aria che tira” su La7:

“Da oggi i cittadini potranno accedere alla piattaforma di Agenas per vedere i tempi di attesa su base nazionale per le visite di diagnostica.”

Schillaci ha poi sottolineato la necessità di una collaborazione attiva con le Regioni, non nell’ottica di un controllo punitivo, ma di una responsabilità condivisa:

“Sto incontrando i presidenti delle Regioni, c’è un dialogo continuo. C'è un miglioramento, ma non basta. Vogliamo aiutare le Regioni e far sì che il SSN offra ai cittadini le prestazioni di cui hanno bisogno.”

Dove consultare i dati

Il cruscotto della Piattaforma PNLA è consultabile pubblicamente all’indirizzo:

👉 https://www.portaletrasparenzaservizisanitari.it/pnla/

La PNLA rappresenta un passo importante per uscire dalla logica delle promesse e passare finalmente ai fatti e ai numeri. La trasparenza sui tempi di attesa è un diritto dei cittadini e una responsabilità delle istituzioni. Ora, con uno strumento concreto, sarà più difficile ignorare i ritardi cronici e più facile intervenire dove serve.