Ieri il capo delegazione della nazionale, Gianluigi Buffon, dopo la vittoria dell'Under-21 nella seconda partita del girone dell'Europeo in Slovacchia vinta per 1-0 contro i padroni di casa, parlando ai giornalisti ha di fatto confermato che la scelta del presidente della FIGC, Carlo Gravina, per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri è di fatto caduta su Gennaro Gattuso: "Aspettiamo Gattuso? Abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Attendiamo ormai gli ultimi dettagli. Il presidente e tutta la Federazione, me compreso, abbiamo avuto dei giorni abbastanza densi e pieni. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile".

Manca pertanto l'ufficialità, ma già fin d'ora è confermato che sarà Gennaro Gattuso ad occupare la panchina dell'Italia il prossimo 5 settembre a Bergamo nella partita contro l'Estonia.

Il tecnico calabrese, dopo aver allenato in Italia Palermo, Pisa, Milan e Napoli, sarà il prossimo selezionatore degli azzurri. Vedremo se la sua costante "insoddisfazione" che lo contraddistingue come allenatore sarà un plus o un ostacolo a una nazionale che da tempo è in evidente crisi di gioco e motivazioni.