Dalla sua fondazione nel 1954, Riva Acciaio si è distinta negli anni per la qualità dei suoi prodotti e il costante impegno in termini di innovazione tecnologica. Il laboratorio avanzato di ricerca e sviluppo di Lesegno ne è un esempio, grazie al simulatore termomeccanico “Gleeble 3800”.



Riva Acciaio: l’avanguardia tecnologica del laboratorio di Lesegno

Riva Acciaio è una delle realtà europee più importanti dell’industria siderurgica e nel tempo ha consolidato la sua leadership. Da sempre portatore di innovazione tecnologica, un elemento di distinzione è rappresentato dal laboratorio avanzato di ricerca e sviluppo, presso lo stabilimento di Lesegno, in provincia di Cuneo.

L’impianto è dotato del simulatore termomeccanico “Gleeble 3800”, motivo per cui il laboratorio ha all’attivo diverse partnership con importanti istituti di ricerca che permettono a Riva Acciaio di rimanere costantemente aggiornata sulle ultime innovazioni in campo siderurgico, da implementare ai propri servizi e alle soluzioni da offrire al mercato. Le solide fondamenta radicate nel mercato italiano, unite alle collaborazioni, hanno reso l’azienda un punto di riferimento nel proprio settore.



Riva Acciaio, leader della siderurgia europea grazie a qualità e innovazione della produzione

È stata la visione imprenditoriale di Emilio Riva che ha dato forma a Riva Acciaio agli inizi degli anni ’50, intercettando le occasioni che la ricostruzione del Paese nel secondo dopoguerra offriva. Prima di diventare una realtà imponente dell’industria siderurgica europea, l’azienda è partita dal commercio di rottami ferrosi ed è cresciuta nel corso degli anni fino ad imporsi come leader del settore e diventando il secondo Gruppo siderurgico europeo.

La sua leadership è stata costruita in oltre 70 anni, grazie all’alta qualità dell’acciaio e alla specializzazione nella produzione di prodotti lunghi. Uno dei motivi per cui Riva Acciaio si è distinta nel proprio settore è rappresentato dal costante impegno verso la ricerca di innovazione, ambito in cui vengono realizzati investimenti mirati che consentono di sviluppare costantemente nuove tecnologie in grado di incrementare la qualità della sua produzione.