Fra le vetrine più autorevoli nel panorama musicale nazionale ed internazionale, “Casa Sanremo The Club” acquista di anno in anno una costante maggiore popolarità per la possibilità di ammirare l’armoniosa commistione fra melodia, virtù canore ed inventiva. Come lo scorso anno, anche nel 2025 non mancherà la verve, la fantasia e il coinvolgimento del producer e dj Joe Bertè, che sarà la guest star per un’edizione, che non tradirà le aspettative di pubblico e critica.

Entusiasta per la sua riconferma, non nasconde la propria emozione. La sua presenza a Casa Sanremo The Club, specialmente durante il Festival della canzone italiana, è stata eccezionale, poiché ha ritratto una fase fondamentale per la sua professione corroborando il suo successo nello scenario musicale. “È stata un’esperienza straordinaria, quasi indescrivibile. L’atmosfera, l’energia del pubblico e la qualità dell’organizzazione hanno reso tutto perfetto. È stato un momento, nel quale la musica è diventata la protagonista principale e assoluta. Ogni momento ha offerto emozioni irripetibili; ma che quest’anno sono pronto a rivivere in nuove vesti . – ha commentato il celebre dj producer – Partecipare a Casa Sanremo The Club mi ha dato tantissimo. Essendo un artista, che si esibisce sia in Italia, sia all’estero, ritengo che il fascino avvertito al Palafiori è stata unico. Ho fatto conoscere la mia musica a un pubblico più ampio e sono entrato in contatto con artisti e professionisti d’altissimo livello consentendomi d’avviare nuove collaborazioni e consolidare il mio percorso artistico: Casa Sanremo The Club rappresenta una delle migliori vetrine per un disc jockey, che ha intenzione di affermarsi. È un palco, che non solo celebra la musica, ma offre un’esperienza, impreziosendo il proprio operato personale e professionale ”.

Sono questi i presupposti e gli intenti, per i quali Joe Bertè è preparato a riapparire sul palco esternando tutta la sua vitalità e fantasia, tornando in qualità di special guest per sprigionare ancora la suggestione di un così importante happening.