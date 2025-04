Oscar Piastri ha conquistato una vittoria magistrale nel Gran Premio del Bahrain, diventando il primo pilota della stagione 2025 a vincere più gare. L'australiano della McLaren ha celebrato la sua 50ª gara nel circus riportando il team di Woking sul primo gradino del podio, in una giornata coronata dal terzo posto dell'altro pilota papaya Lando Norris.

Partito dalla prima casella della griglia, Piastri ha respinto con freddezza l'aggressivo attacco di George Russell (Mercedes) in curva 1, mantenendo fin da subito il comando della gara, mantenendone il controllo con facilità. Il compagno di squadra Lando Norris ha avuto un avvio difficile, ma si è ripreso. Dopo aver subito una penalità di 5 secondi per un posizionamento errato in griglia, il britannico ha recuperato con determinazione le posizioni perdute, concludendo al terzo posto.

La gara ha subito una svolta imortante con l'ingresso della Safety Car, che ha temporaneamente compresso i distacchi. Alla ripartenza, però, Piastri ha dimostrato nervi d'acciaio, ricostruendo in pochi giri un margine di 15 secondi su Russell. "È stata una corsa impeccabile, sin dal primo giro", hanno commentato dalla McLaren, ora leader del campionato costruttori.

George Russell, secondo al traguardo, ha resistito all'assalto finale di Norris, ridotto a soli 0,774 secondi dopo un rimonta mozzafiato. Tuttavia, il pilota Mercedes dovrà affrontare un'indagine post-gara per una presunta violazione nell'utilizzo del DRS, aggiungendo suspense al risultato finale, a causa di un problema all'elettornica della sua vettura.

Charles Leclerc (4°) e Lewis Hamilton (5°) hanno regalato alla Ferrari un doppio piazzamento a punti, ma senza aver ancora quel qualcosa in più per poter lottare per il podio. Decisamente più amara la serata per Max Verstappen: il campione del mondo, alle prese con problemi ai pit stop e al bilanciamento della RB21, ha comunque portato a casa un sesto posto all'ultimo giro, che non è da buttare visto l'anbdamento del weekend.

Pierre Gasly (7°) ed Esteban Ocon (8°) hanno portato le due Alpine entrambe a punti, grazie a una strategia aggressiva. Ottime notizie anche per l'Haas: Ollie Bearman (10°) ha conquistato il primo punto in F1, grazie un pit stop anticipato, mentre Nico Hülkenberg è finito 13°.

Kimi Antonelli (Mercedes), debuttante in F1, si è piazzato undicesimo, dopo una prima metà gara che invece lo aveva visto protagonista. Buona anche la prestazione di Yuki Tsunoda (9°), che è riuscito a portare a punti anche la seconda delle Red Bull, peraltro con una vettura non certo brillate.

Carlos Sainz è stato l'unico ritirato, costretto all'abbandono per i danni riportati dopo un contatto con Tsunoda. Deludente la prestazione di Fernando Alonso, 16° con l'Aston Martin, mentre Liam Lawson (17°) ha pagato una penalità per un incidente con Hülkenberg.

Questa la nuova classifica nel mondiale piloti:

1. Lando Norris (McLaren) 77

2. Oscar Piastri (McLaren) 74

3. Max Verstappen (Red Bull) 69

4. George Russell (Mercedes) 63

5. Charles Leclerc (Ferrari) 32

La Formula 1 sarà di nuovo in pista tra una settimana a Gedda per il GP d'Arabia Saudita.