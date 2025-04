È di Oscar Piastri il miglior tempo in Q3 nelle qualifiche del GP del Bahrain. Il pilota australiano della McLaren ha conquistato la pole in 1:29.841. Lando Norris, vittima di un errore, non è andato oltre il sesto posto. Ad affiancare l'australiano in prima fila ci sarà George Russell, brillante con la Mercedes, con 168 millesimi di ritardo.

Charles Leclerc ha regalato al pubblico Ferrari un terzo posto con un ultimo giro magistrale (+0.334). A sorprendere è stato Kimi Antonelli: il rookie italiano della Mercedes che ha conquistato il quarto tempo e partirà in seconda fila. Dietro di loro, l'ottimo Pierre Gasly (Alpine) e Norris.

Max Verstappen, stavolta, non è riuscito a trovare la giusta configurazione per la sua Red Bull e partirà settimo, affiancato dalla Williams di Sainz. Giornata opaca per Lewis Hamilton, nono con la seconda delle Ferrari, mentre l'altra Red Bull di Yuki Tsunoda completerà la quinta fila.

Soddisfatto Leclerc: "Non mi aspettavo il terzo posto, sapevo di avere del margine per la Q3 e ho aspettato che la pista migliorasse in termini di grip. Abbiamo esplorato degli assetti estremi per il bilanciamento della macchina e forse abbiamo imboccato la strada giusta. La squadra ha spinto per provare a migliorare il rendimento della monoposto, anche se forse questa non è la pista migliore per giudicarne l'efficacia. Comunque, va bene così, di sicuro un piccolo aiuto c'è stato".

Domenica, il GP del Bahrain prenderà il via alle ore 17:00.