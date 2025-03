L'attimo della felicità immortalato in una foto!



Mancavano ormai solo 8 giornate alla fine del campionato 1980/81 e l'impegno di quella domenica era tosto assai. Al San Paolo il forte Bologna di GIGI RADICE che, nonostante la penalizzazione iniziale di 5 punti, sul campo aveva totalizzato 26 punti, anche se la classifica gliene attribuiva 21.🫡

Il Napoli ad 8 dal termine di punti ne aveva 29 ed incalzava sempre più da vicino la Juventus prima con 31 e la Roma seconda con 30. Partita dura, ma il Napoli c'era, ci credeva e voleva vincerla!



La sbloccò al minuto 36 WALTER SPEGGIORIN che di testa raccolse un cioccolatino soavemente offerto dal MAGNIFICO LUCIANO MARANGON, il migliore di tutti quel giorno, praticamente inarrestabile su quella fascia sinistra.

2 minuti solamente e scoccò il momento della goduria totale!

Ancora un cross dalla sinistra, questa volta fu OSCAR DAMIANI di testa, portiere battuto e traversa...ma sulla ricaduta della sfera OSCAR , faccia sull'erba e fu 2-0. Fu felicità assoluta quel momento, ancora oggi lo rivedo, ci ripenso e godo!



Poi loro se la giocarono(bene), accorciarono e nel secondo tempo il solito immancabile GIAGUARO/ PRODIGIO mise in cassaforte un'altra vittoria. Intanto la Juventus perse a Milano con l'Inter, la Roma vinse in casa contro il Cagliari a pochissimi minuti dalla fine e la classifica a 7 giornate dalla fine raccontò che Napoli e Juventus a 31 punti inseguivano ad un solo punto la Roma capolista a 32.



Ma la felicità che provammo nel momento del goal di OSCAR fu incommensurabile ed indimenticabile. Fu l'istante in cui, come mai prima, amai alla follia quel NUMEROSETTE e la magia che compì, nonostante le ripetute volte che ci aveva purgato da avversario.

Perché la storia ci racconta e ci ricorda che fu il calciatore che più di tutti ci castigò da EX , segnandoci contro 8 volte in campionato, indossando 3 maglie diverse.

ALTRO CHE JOSÉ ALTAFINI, IL VERO CORENGRATO, L'ORIGINALE, RESTA SEMPRE E SOLO LUI, OSCAR DAMIANI!!!!!

Accadde al San Paolo Domenica 29 Marzo 1981

Napoli Bologna 2-1.