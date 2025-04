Nell’ambito del Festival Musicale Internazionale organizzato dall’Associazione Fanny Mendelssohn, domenica 13 aprile alle ore 18, presso Villa Alta a Rigoli, è in programma un concerto di grande interesse che vede protagonisti il violoncellista e compositore argentino Jorge Andrés Bosso e la clarinettista Ivana Zecca.

Il Festival, giunto al suo terzo appuntamento in cartellone, approda nel Comune di San Giuliano Terme. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale, all’Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Toscana e alla Delegazione Dimore Pisane.

Un sentito grazie anche alle gentili proprietarie di Villa Alta, che ancora una volta aprono con generosità la loro elegante dimora ottocentesca — affacciata su un panorama mozzafiato che abbraccia la pianura pisana fino alla Piazza del Duomo e al mare — ospitando senza alcun onere per la collettività un evento musicale di grande richiamo per gli appassionati.

Il programma del concerto si articola in due parti: nella prima verranno eseguiti brani di epoca rinascimentale e barocca, mentre nella seconda si entrerà nel cuore del repertorio argentino, con musiche di Astor Piazzolla e dello stesso Bosso.

Jorge Andrés Bosso, compositore e violoncellista di grande versatilità, ha collaborato con artisti e istituzioni di altissimo livello: Martha Argerich, Mario Brunello, Enrico Dindo, Giovanni Sollima, Dora Schwarzberg, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, RAI, OSI, I Solisti di Pavia, Festival Sakharov, Festival delle Notti Bianche di Karelia, Opéra de Limoges, Orchestra Filarmonica del Libano, Teatro di Krasnojarsk, Teatro La Fenice di Venezia, Wiener Staatsoper.

Ivana Zecca, clarinettista affermata, si è esibita in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Brasile e Argentina, collaborando con prestigiose formazioni cameristiche e orchestrali: Filarmonica di Milano, Filarmonica di Parma, I Pomeriggi Musicali, Orchestra Sinfonica di Lecco e Stabile di Como, Civica Orchestra di Fiati di Milano, Fermo Orchestra di Fiati, Orchestra di Fiati della Valtellina, Orchestra di Fiati Città di Crema.

Prima del concerto sarà offerto un aperitivo con prodotti a marchio Unicoop Firenze, storica sostenitrice del Festival, a cui va un ringraziamento particolare.

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo fondamentale di Fondazione Pisa e al sostegno degli sponsor: Confartigianato, Lucia Faralli Studio e Mercatopoli, che credono nel progetto e lo sostengono.

Per informazioni e biglietti:

Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

Cell. +39 347 6371189 / +39 347 8509620

E-mail: [email protected]

www.fannymendelssohn.eu