Serie A, in campo Bologna-Napoli: al Dall'Ara è 1 a 1 e l'Inter ringrazia

Il Bologna scolora i sogni del Napoli: 1 a 1. Il Bologna di questi giorni è la squadra più bella del campionato italiano. E anche la più difficile da battere. Se ne è accorto il Napoli con i suoi sogni tricolori, che al Dall’Ara è andato in vantaggio al 18’ con Anguissa, ha provato a raddoppiare ed ha comunque chiuso i primi 45’ in vantaggio. Poi è arrivato il Bologna che già nella prima frazione si era fatto vedere senza però timbrare il cartellino del gol.

Il Napoli di Antonio Conte? Costretto a difendersi dagli attacchi furibondi di Orsolini e soci: 24 minuti di enorme sofferenza con il Bologna a spingere forte sull’acceleratore sperando di poter portare a casa la posta piena. Senza però aver fatto i conti con Ndoye che – di tacco – ha regalato il pareggio per la festa dell’intero stadio. Meritatissimo, perché Vincenzo Italiano ha impostato la sua sfida-Champions alla perfezione e perché i suoi ragazzi hanno disegnato calcio di fronte alla difesa partenopea in grande affanno. E non hanno smesso di pigiare sul gas per provare il ‘grande salto’ e superare in classifica (senza riuscirci) l'Atalanta, ancora terza ad un solo punto di distanza.

Così Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione del Napoli:

"Abbiano fatto un ottimo primo tempo. Avevamo preparato una partita aggressiva con tanto movimento e intensità. Nel secondo tempo ci è mancato qualcosa e probabilmente abbiamo badato più a difendere che a giocare. Noi siamo una squadra che deve fare la partita, pressare e andare ad alti ritmi. Dobbiamo crescere di mentalità e di voglia nel giocare la palla.McTominay ha preso una botta alla coscia. È uscito perché non riusciva più a correre. Buongiorno si è scaldato abbastanza, perché comunque se ci fosse stato bisogno, dovevamo avere la certezza che potesse giocare. Oggi dovevamo tenerlo in movimento perché se si raffredda dopo non riesce più a prendere il ritmo.Il Bologna ci ha pressato forte e sicuramente non ci siamo mossi con la stessa qualità del primo tempo. Le distanze si sono allungate e i passaggi su Lukaku erano lunghi ed è stato anticipato tante volte. Ci ha messo nelle condizioni di sbagliare quello che non sbagliavamo nel primo tempo.Noi abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, ma dobbiamo essere consci del fatto che siamo partiti per arrivare nelle prime 4. Il punto di oggi è un punto importante per arrivare a questo obiettivo, che è arrivare nelle prime quattro. Poi se riusciamo a mantenere la stessa mentalità nel secondo tempo, potremmo anche sognare".

Vincenzo Italiano ha commentato così il pareggio di stasera:

"Meglio il Napoli nel primo tempo, ma poi noi nella ripresa siamo stati arrembanti, grandiosi, chiudendoli sempre là dietro e andando vicinissimi alla vittoria con l’occasione finale. Sono felicissimo, diamo continuità ai risultati, proponiamo ancora prestazioni di qualità e aggiungiamo un punto alla nostra classifica".