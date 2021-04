Lewis Hamilton ha confermato la crescita della Mercedes rispetto alla prima uscita stagionale conquistando la pole del GP dell'Emilia Romagna sul circuito di Imola con il tempo di 1:14.411 davanti, seppur di un soffio, alle Red Bull di Perez e Verstappen, anche se non bisogna dimenticare che a Lando Norris (McLaren) è stato cancellato il suo miglior tempo, che gli avrebbe permesso di partire a fianco del connazionale, per aver superato i limiti della pista e per questo domani prenderà il via in settima posizione.

In seconda fila, seppure con 3 decimi di ritardo, troviamo la Ferrari di Leclerc, mentre Sainz non è riuscito a superare la Q2 e partirà in 11.esima posizione.

Una conferma la prima casella della terza fila per Pierre Gasly (Alpha Tauri) che ha ripetuto quanto in qualifica aveva fatto in Bahrain al quinto posto, lasciandosi alle spalle le due McLaren, la Merceds di Bottas, oggi solo ottavo, l'Alpine di Esteban Ocon e l'Aston Martin di Lance Stroll che completano l'elenco dei primi 10 piloti.

"Sicuramente non mi aspettavo di essere davanti alle due Red Bull", ha detto Hamilton dopo la qualifica. "Sono stati così veloci questo fine settimana, ma la macchina va già molto meglio questo fine settimana per l'incredibile lavoro fatto dalla squadra per ridurre il gap".

Da capire, visto l'ottavo posto di Bottas, quanto la pole di Hamilton sia merito della vettura e quanto del pilota che adesso è arrivato a -1 da quota 100 pole in carriera.

In ogni caso, se quanto visto in questi due giorni si rivedrà anche in gara, domenica non sarà una gara noiosa. Partenza alle 15.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1383468422885904384