Nella gara per la Miglior attrice non protagonista Zoe Saldana per Emilia Perez è ora in vetta nelle previsioni dopo aver raccolto numerosi premi nei festival autunnali che l’hanno consacrata come la nuova favorita di questa categoria. In siffatto contesto la frontrunner di settembre, Danielle Deadwyler per The Piano Lesson, è costretta a cederle il passo, ma un duello tra le due sarà una costante di tutta l’Awards Season, con Netflix che supporta entrambe le competitors nella corsa alla statuetta.

Dietro di loro la competizione si fa serrata da Felicity Jones (The Brutalist) a Selena Gomez (Emilia Perez) fino ad Ariana Grande (Wicked) come outsider, fortemente acclamata dalla critica dopo le prime proiezioni riservate, che hanno suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori.