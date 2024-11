La categoria Miglior Attore Non Protagonista si preannuncia quest’anno come una delle più competitive della Stagione dei premi. Con numerosi film con un cast prevalentemente maschile la lotta per l'Oscar si fa serrata. Paramount Pictures, consapevole di questa sfida, ha deciso di “spingere” strategicamente tutto il cast maschile di September 5 in questa categoria, nella speranza di insidiare un podio già occupato da un trio di attori considerati favoriti.

Così mentre il dibattito degli analisti sembra concentrarsi su una possibile sfida tra Denzel Washington (Il gladiatore II) e Guy Pearce (The Brutalist), Kieran Culkin (A real pain) sembra consolidare il sostegno dei critici confermando la sua posizione di favorito, anche se i ruoli da cattivo hanno avuto tradizionalmente successo in questa categoria da Bardem a Waltz fino a Ledger finendo per favorire lo stesso Washington.