L' amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, all'inizio dello scorso ottobre aveva dichiarato che avrebbe spostato la sede della sua casa automobilistica da Palo Alto, in California, ad Austin, in Texas, dove è in costruzione un nuovo sito produttivo che definire enorme, forse, non è sufficiente.

Infatti, la nuova "gigafactory" che sorgerà nei pressi dell'aeroporto nella periferia orientale di Austin, ha una dimensione di 400mila metri quadrati.

La megafabbrica, la cui costruzione è iniziata nell'estate del 2020 e procede ininterrottamente giorno e notte, sarà terminata - nelle previsioni - entro l'anno ed impiegherà circa 10mila persone, anche se non è stato chiarito se il numero comprenda o meno gli occupati in California che in tal caso dovrebbero trasferirsi.

Il costo dell'opera? Circa 1,1 miliardi di dollari, pertanto i 65 milioni assegnati dal Texas come incentivi fiscali sembrano quasi un'inezia.