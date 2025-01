La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agenzia statunitense per la sicurezza stradale, ha aperto un’indagine su 2,6 milioni di veicoli Tesla negli Stati Uniti, a seguito di segnalazioni di incidenti che coinvolgono la funzionalità Actually Smart Summon, una tecnologia che consente agli utenti di muovere da remoto i propri veicoli tramite un’applicazione per smartphone.

La nuova indagine fa seguito ad una precedente, avviata nell’ottobre 2023, che ha interessato 2,4 milioni di Tesla dotate del software Full Self-Driving (FSD), dopo che si erano registrate quattro collisioni, di cui una mortale.

La app Actually Smart Summon, lanciata a settembre 2024, è una sorta di car valet che consente ad un utente di richiamare a sé il proprio veicolo da remoto. Una funzionalità sicuramente utile, senonché la NHTSA ha ricevuto segnalazioni di incidenti in cui le Tesla non sono riuscite a rilevare ostacoli sul loro percorso, come pali o altri veicoli parcheggiati.

Secondo l’agenzia, alcuni utenti hanno avuto un tempo di reazione insufficiente per evitare collisioni, anche provando a fermare il veicolo rilasciando il pulsante sull’applicazione.

L’indagine preliminare valuterà vari aspetti della funzionalità, tra cui:

velocità massima del sistema,

utilizzo su strade pubbliche,

linee di vista richieste per il controllo remoto,

connessione tra app e veicolo e impatto dei ritardi nella connettività,

prestazioni del sistema in condizioni impreviste.

Questa valutazione preliminare stabilirà se procedere con un’analisi ingegneristica approfondita, necessaria per imporre un eventuale richiamo obbligatorio.

A dicembre 2023, Tesla ha richiamato oltre 2 milioni di veicoli negli Stati Uniti per aggiornare il sistema avanzato di assistenza alla guida Autopilot, a seguito di preoccupazioni sulla capacità del sistema di mantenere l’attenzione del conducente. La NHTSA sta ancora valutando se tali misure siano o meno state sufficienti.

La nuova indagine include i modelli Tesla:

Model S e Model X (2016-2025),

Model 3 (2017-2025),

Model Y (2020-2025).



Elon Musk, CEO di Tesla, ha ripetutamente promosso la tecnologia Full Self-Driving e i robotaxi come il futuro della mobilità. Tuttavia, le segnalazioni di incidenti e le indagini della NHTSA mettono in discussione la sicurezza e l’affidabilità di questi sistemi... in particolar modo sulle sue vetture.

A seguito della notizia, le azioni Tesla hanno registrato un calo del -1,9%, evidenziando le preoccupazioni degli investitori.