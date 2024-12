"GIALLO (SAI)" è un inno alla determinazione e alla capacità di credere nei propri sogni. Maicol Jimenez invita tutti a guardarsi allo specchio e a chiedersi: Cosa vuoi davvero? Già lo sai.

Maicol Jimenez, rapper e cantautore di origini colombiane residente in Italia, torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "GIALLO (SAI)", un brano che esplora il significato di ambizione, autenticità e perseveranza attraverso un mix di rap, trap e sonorità reggaeton.

LA STORIA DI "GIALLO (SAI)"

"Un giorno, guardandomi allo specchio, mi sono chiesto: Cosa vuoi davvero nella vita?" racconta Maicol. La risposta? "Voglio avere successo con la mia musica!" Da questa riflessione nasce un viaggio artistico e personale che ha portato alla creazione di "GIALLO (SAI)".

Il brano gioca con il doppio senso tra "Già lo sai" e "Giallo sai", collegando il colore dell'oro al concetto di tesoro: il successo musicale, la conquista personale e il valore del fare. "Conta solo ciò che fai, già lo sai", è il messaggio chiave della canzone.

UNA VOCE TRA DUE MONDI

Maicol Jimenez, nato a Bogotá nel 1991, ha iniziato il suo percorso musicale come DJ prima di dedicarsi alla scrittura e al canto nel 2011. La sua musica riflette le sue radici latine e la sua esperienza di vita in Italia, combinando ritmi accattivanti con testi ricchi di significato. Con un sound fresco e un’autenticità che colpisce, Maicol vuole che la sua musica raggiunga chi, come lui, sogna in grande.

DOVE ASCOLTARE "GIALLO (SAI)"

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming, tra cui Spotify.

Ascolta il brano qui: GIALLO SAI su Spotify.

LINK SOCIAL

Instagram: mj_ellobo

Facebook: Maicol Jimenez