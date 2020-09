Dopo una settimana, i team che erano apparsi in difficoltà hanno fatto tutte le registrazioni del caso e oggi possiamo dire che il GP dell'Emilia Romagna e Riviera di Rimini di MotoGP che domenica si correrà sulla pista di Misano sarà una gara dove Yamaha, Ducati e KTM avranno le stesse possibilità di vittoria.

Per quanto riguarda qualifiche e pole, Vinales (Monster Energy Yamaha) è stato l più veloce con il tempo di 1'31.077 e pertanto partirà dalla prima casella della griglia. A 69 millesimi la Ducati Pramac di Miller qualificatosi partendo dalla Q1 con un tempo di circa 4 decimi più lento. Ultimo della prima fila, a 145 millesimi, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT).

From Q1 to the front row! 🚀@jackmilleraus with a superb recovery to second, and we think he's pleased with himself!!! 😎#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/ujyRkFTJH0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2020



In seconda fila, tra i due i tre decimi dal miglior tempo, si sono qualificate le due KTM ufficiali di Pol Espargaro (quarto) e Brad Binder (sesto), con in mezzo l'altra Ducati Pramac di Francesco Bagnaia.

In terza fila la Yamaha ufficiale di Valentino Rossi, +359 millesimi dal compagno di squadra, affiancata dalla Petronas di Morbidelli, vincitore del GP della scorsa settimana, che ha avuto la meglio per un soffio sulla Ducati ufficiale di Petrucci, nono.

L'altra Ducati di Dovizioso apre la quarta fila. Il pilota forlivese è entrato in Q2 dalla Q1 con il secondo tempo ma, a differenza di Miller, non è riuscito a migliorarsi rispetto a qualche minuto prima. A seguire Mir, con la prima delle Suzuki staccato di mezzo secondo da Vinales e Nakagami con la LCR Honda - una delle due Honda che saranno in gara domani - che ha però un ritardo di 1,2 secondi, autore tra l'altro nel pomeriggio di una scivolata spettacolare.

Turn 15 isn't being kind to @takanakagami30! 😞



A second crash of the day at the penultimate corner! 💢#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/urZLvIeb8O — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2020

Domenica partenza alle 14.